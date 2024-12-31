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Как сделать празднование Нового года безопасным для домашних питомцев - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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Как сделать празднование Нового года безопасным для домашних питомцев
Как сделать празднование Нового года безопасным для домашних питомцев - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Как сделать празднование Нового года безопасным для домашних питомцев
Как организовать безопасное для домашних питомцев празднование Нового года – с нарядной елкой, салютами и бенгальскими огнями – в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T18:10
2024-12-31T18:10
новый год 2025
радио "спутник в крыму"
елка
животные
ветеринария
совет эксперта
безопасность
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Как организовать безопасное для домашних питомцев празднование Нового года – с нарядной елкой, салютами и бенгальскими огнями – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-ветеринар Анастасия Давыдова-Волчкова.Опасные игрушки для озорной зверушкиПо словам врача, весь круг опасностей, которые угрожают домашним питомцам в период праздников, "даже трудно представить"."Потому что они сами находят себе приключения, с которыми потом разбираются как владельцы, так и ветеринарные врачи", – заметила Давыдова-Волчкова.Тем не менее самая распространенная проблема связана с невнимательностью хозяев – это осколки стеклянных игрушек или бокалов на полу, сказала она."Была ситуация, когда котик – неизвестно, что им вообще двигало в тот момент, – нализался стекла из разбитого бокала. Вероятно, что-то там было вкусное, хотя сладкое кошки не любят. В тот раз все кончилось хорошо: мелкие осколки серьезных травм не нанесли", – поделилась ветеринар.Вообще же попадание внутрь организма животного осколков стекла, пластмассы или каких-либо мелких деталей, например от детских игрушек, весьма опасно и требует обращения к врачу, добавила она.Среди наиболее опасных предметов – игрушки с батарейками, которые окисляются и могут довести до язв и эрозий, предупредила она."Был случай с ротвейлером, который проглотил мячик с батарейкой, такие они маленькие, мигающие. На рентгене все видно – в желудке все лежало. Достать такое малоинвазивными методами невозможно, потребуется эндоскопическое удаление", – сказала врач.Определить по поведению животного, что с ним что-то не так не всегда в таких случаях возможно: многое зависит от его здоровья, возраста и характера, отметила Давыдова-Волчкова. Но проблема непременно проявит себя вскоре отказом от пищи или снижением аппетита, рвотой и вялым состоянием, потому "животное испытывает, как минимум дискомфорт, а как максимум достаточно сильный болевой синдром".При этом время ценно, поэтому лучше предотвратить такие ЧП, чем потом искать способы спасти питомца, заметила врач.Еще один бич животных – "мишура и дождики", которыми любят "полакомиться" не только кошки, но и некоторые собаки не брезгуют, добавила Давыдова-Волчкова.Ожоги глаз и слизистой оболочки ротовой полости могут вызывать зажженные бенгальские огни, предупредила Давыдова-Волчкова."И в этом случае – только к врачу. Самостоятельно лучше ничего не делать. Офтальмолог оценит, насколько поврежден глаз и какие требуются препараты, чтобы максимально безобидно выйти из этой ситуации. С ротовой полостью разберется терапевт, будет антисептическими средствами обрабатывать, увлажнять и обезболивать", – сказала ветеринар.А вот сама по себе елка, по словам Давыдовой-Волчковой, не так уж опасна, как может показаться. Приучать животное не прыгать на нее, ругать за нарушения и хвалить за хорошее поведение, конечно, нужно, заметила она. Но если даже дерево упадет, то вряд ли нанесет питомцу тяжелые травмы."Елки у нас не такие тяжелые, чтобы нанести переломы. Серьезных последствий это не вызовет. Но ушиб может быть. И травмировать глаза, наколоть подушечки лапок, нос животное может. Правда, кошки, обычно как вода проливаются как сквозь руки, так и сквозь предметы", – отметила Давыдова-Волчкова.Если опасения относительно елки все же остаются, можно по возможности дополнительно закрепить ее, например, бечевками к надежным предметам в стене, или подвесить, если деревце маленькое, а дождик расположить так, чтобы он не привлекал внимания четвероногих озорников.Чем побаловать питомца во время новогоднего застольяНичем с новогоднего стола животное ни в коем случае нельзя кормить, кроме разве что свежих несоленых овощей, предупредила ветеринар."Ничего жирного, острого, со специями животным попадать не должно. Перец, травки, дополнительные усилители вкуса – все это вредно и чревато очень серьезными последствиями. Особенно для мелких пород собак: одного кусочка сырка может быть достаточно, чтобы вызывать у них панкреатит или гастрит. Продукты, содержащие лук и чеснок, всевозможные соусы, подливы, зажарки – все это вплоть до летального исхода, в зависимости от размера животного", – сказала Давыдова-Волчкова.То же самое касается шоколада, в составе которого есть кофеин, очень вредный для питомцев, риски в этом случае аналогичны, добавила она. "Последствия могут быть разными, но лучше не испытывать судьбу", – добавила врач.Что касается алкоголя, то такие новогодние "игры" могут привести к гибели животного, подчеркнула ветеринар."Во-первых, у животных по-другому устроено пищеварение, и переваривать сложные спирты им проблематично. Во-вторых, им не нужен допинг, чтобы почувствовать праздник. Поэтому алкоголь им не нужен, а вот навредить вы сможете. Особенно если это крепкие напитки. Это сразу же ожог пищевода, желудка. Дальше и не дойдет – уже в верхних отделах они сделают свое пагубное дело", – сказала Давыдова-Волчкова.Если было обнаружено, что животное втихаря стащило с хозяйского стола что-то запретное, нужно как можно скорее дать абсорбент, рекомендует врач.Хозяевам, желающим непременно полакомить своего питомца в новогоднюю ночь, для ощущения праздника вместе со всеми, ветеринар советует подготовиться к такой трапезе заранее.Например, отварить мясо и разделить его на маленькие порции, купить пачку галетных печеньиц или других вкусняшек в зоомагазине, но диетических, и давать их в разумных количествах, сказала врач."А вот свежие овощи даем вдоволь. Нормы здесь индивидуальны", – заметила ветеринар.Салюты и фейерверки: радуемся вместеПолностью изолировать животное от той атмосферы, которая царит в новогоднюю ночь, да и вообще в праздники, не получится. Поэтому поможет здесь "только социализация и научить с этим жить", сказала врач.И главное здесь – подать правильный пример.Если же характер вашего питомца таков, что ничем его не переубедить, и с каждым хлопком он продолжает панически бежать под ванну или в любой тихий угол, то без успокоительного не обойтись, добавила врач."Но пить их надо загодя, чтобы утихомирить психику животного, чтобы оно было подготовлено, что стресс его встретит", – уточнила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как устроить праздник с гирляндами и без пожара - советы инженера Во сколько крымчанам обойдется новогодний стол В Крыму появилось Министерство новогодних дел Деда Мороза
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новый год 2025, елка, животные, ветеринария, совет эксперта, безопасность, общество
Как сделать празднование Нового года безопасным для домашних питомцев

Ветеринар дал советы по безопасности домашних животных на Новый год

18:10 31.12.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанк"Хаски-Trail" в Белгороде
Хаски-Trail в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Как организовать безопасное для домашних питомцев празднование Нового года – с нарядной елкой, салютами и бенгальскими огнями – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-ветеринар Анастасия Давыдова-Волчкова.

Опасные игрушки для озорной зверушки

По словам врача, весь круг опасностей, которые угрожают домашним питомцам в период праздников, "даже трудно представить".
"Потому что они сами находят себе приключения, с которыми потом разбираются как владельцы, так и ветеринарные врачи", – заметила Давыдова-Волчкова.
Тем не менее самая распространенная проблема связана с невнимательностью хозяев – это осколки стеклянных игрушек или бокалов на полу, сказала она.
"Была ситуация, когда котик – неизвестно, что им вообще двигало в тот момент, – нализался стекла из разбитого бокала. Вероятно, что-то там было вкусное, хотя сладкое кошки не любят. В тот раз все кончилось хорошо: мелкие осколки серьезных травм не нанесли", – поделилась ветеринар.
Вообще же попадание внутрь организма животного осколков стекла, пластмассы или каких-либо мелких деталей, например от детских игрушек, весьма опасно и требует обращения к врачу, добавила она.
"Если понимаете, что быстро у доктора не окажетесь, можно дать животному съесть или выпить что-то обволакивающее, чтобы посторонний предмет более плавно прошел по желудочно-кишечному тракту. Если быстро обратиться к врачу, то можно эндоскопическим методом достать предмет без травматизации. Если это крупная деталь, то может закупорится, тогда доктор оценит ситуацию по рентгену и УЗИ", – сказала Давыдова-Волчкова.
Среди наиболее опасных предметов – игрушки с батарейками, которые окисляются и могут довести до язв и эрозий, предупредила она.
"Был случай с ротвейлером, который проглотил мячик с батарейкой, такие они маленькие, мигающие. На рентгене все видно – в желудке все лежало. Достать такое малоинвазивными методами невозможно, потребуется эндоскопическое удаление", – сказала врач.
Определить по поведению животного, что с ним что-то не так не всегда в таких случаях возможно: многое зависит от его здоровья, возраста и характера, отметила Давыдова-Волчкова. Но проблема непременно проявит себя вскоре отказом от пищи или снижением аппетита, рвотой и вялым состоянием, потому "животное испытывает, как минимум дискомфорт, а как максимум достаточно сильный болевой синдром".
При этом время ценно, поэтому лучше предотвратить такие ЧП, чем потом искать способы спасти питомца, заметила врач.
Еще один бич животных – "мишура и дождики", которыми любят "полакомиться" не только кошки, но и некоторые собаки не брезгуют, добавила Давыдова-Волчкова.
"Может проскочить безобидно: естественным путем зашел и вышел. Но если это длинные дождики, фольгированные, то могут растянуться по всему кишечнику. И ветеринары знают, что на рентгене кишечник в таких ситуациях выглядит, как бусики, нанизанные на веревочку – он сжимается гофрой. Естественно, животному плохо. Решается это только хирургически, и чем быстрее, тем больше шансов у него остаться живым", – сказала врач.
Ожоги глаз и слизистой оболочки ротовой полости могут вызывать зажженные бенгальские огни, предупредила Давыдова-Волчкова.
"И в этом случае – только к врачу. Самостоятельно лучше ничего не делать. Офтальмолог оценит, насколько поврежден глаз и какие требуются препараты, чтобы максимально безобидно выйти из этой ситуации. С ротовой полостью разберется терапевт, будет антисептическими средствами обрабатывать, увлажнять и обезболивать", – сказала ветеринар.
А вот сама по себе елка, по словам Давыдовой-Волчковой, не так уж опасна, как может показаться. Приучать животное не прыгать на нее, ругать за нарушения и хвалить за хорошее поведение, конечно, нужно, заметила она. Но если даже дерево упадет, то вряд ли нанесет питомцу тяжелые травмы.
"Елки у нас не такие тяжелые, чтобы нанести переломы. Серьезных последствий это не вызовет. Но ушиб может быть. И травмировать глаза, наколоть подушечки лапок, нос животное может. Правда, кошки, обычно как вода проливаются как сквозь руки, так и сквозь предметы", – отметила Давыдова-Волчкова.
Если опасения относительно елки все же остаются, можно по возможности дополнительно закрепить ее, например, бечевками к надежным предметам в стене, или подвесить, если деревце маленькое, а дождик расположить так, чтобы он не привлекал внимания четвероногих озорников.

Чем побаловать питомца во время новогоднего застолья

Ничем с новогоднего стола животное ни в коем случае нельзя кормить, кроме разве что свежих несоленых овощей, предупредила ветеринар.
"Ничего жирного, острого, со специями животным попадать не должно. Перец, травки, дополнительные усилители вкуса – все это вредно и чревато очень серьезными последствиями. Особенно для мелких пород собак: одного кусочка сырка может быть достаточно, чтобы вызывать у них панкреатит или гастрит. Продукты, содержащие лук и чеснок, всевозможные соусы, подливы, зажарки – все это вплоть до летального исхода, в зависимости от размера животного", – сказала Давыдова-Волчкова.
То же самое касается шоколада, в составе которого есть кофеин, очень вредный для питомцев, риски в этом случае аналогичны, добавила она. "Последствия могут быть разными, но лучше не испытывать судьбу", – добавила врач.
Что касается алкоголя, то такие новогодние "игры" могут привести к гибели животного, подчеркнула ветеринар.
"Во-первых, у животных по-другому устроено пищеварение, и переваривать сложные спирты им проблематично. Во-вторых, им не нужен допинг, чтобы почувствовать праздник. Поэтому алкоголь им не нужен, а вот навредить вы сможете. Особенно если это крепкие напитки. Это сразу же ожог пищевода, желудка. Дальше и не дойдет – уже в верхних отделах они сделают свое пагубное дело", – сказала Давыдова-Волчкова.
Если было обнаружено, что животное втихаря стащило с хозяйского стола что-то запретное, нужно как можно скорее дать абсорбент, рекомендует врач.
"Активированный уголь в этом случае - не самая хорошая идея, потому что его надо достаточно много, чтобы какой-то вообще эффект получить. А вот "Полисорб", "Энтеросгель" – что-нибудь такое, как правило, есть в каждом доме. Передозировать их сложно, если только пачку в питомца не засунуть. Это поможет. И дальше к доктору", – сказала Давыдова-Волчкова.
Хозяевам, желающим непременно полакомить своего питомца в новогоднюю ночь, для ощущения праздника вместе со всеми, ветеринар советует подготовиться к такой трапезе заранее.
Например, отварить мясо и разделить его на маленькие порции, купить пачку галетных печеньиц или других вкусняшек в зоомагазине, но диетических, и давать их в разумных количествах, сказала врач.
"А вот свежие овощи даем вдоволь. Нормы здесь индивидуальны", – заметила ветеринар.

Салюты и фейерверки: радуемся вместе

Полностью изолировать животное от той атмосферы, которая царит в новогоднюю ночь, да и вообще в праздники, не получится. Поэтому поможет здесь "только социализация и научить с этим жить", сказала врач.
И главное здесь – подать правильный пример.
"Если мы будем прятаться вместе с животным от салютов, то оно поймет, что его страх обоснован. Потому что владелец – пример для подражания. Мы своим поведением укрепляем у них реакцию. И если сами будем спокойно себя вести, показывать, что это все не страшно, то пусть с первого раза и не сформируется отношение, но постепенно животное поймет, что опасности нет", – сказала она.
Если же характер вашего питомца таков, что ничем его не переубедить, и с каждым хлопком он продолжает панически бежать под ванну или в любой тихий угол, то без успокоительного не обойтись, добавила врач.
"Но пить их надо загодя, чтобы утихомирить психику животного, чтобы оно было подготовлено, что стресс его встретит", – уточнила она.
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