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До сих пор верю: до какого возраста крымчане верили в Деда Мороза - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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До сих пор верю: до какого возраста крымчане верили в Деда Мороза
До сих пор верю: до какого возраста крымчане верили в Деда Мороза - РИА Новости Крым, 31.12.2024
До сих пор верю: до какого возраста крымчане верили в Деда Мороза
Одни верили в Деда Мороза до семи лет, другие продолжают верить будучи взрослыми, некоторые вовсе никогда не верили в новогоднего волшебника. Однако в... РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T19:10
2024-12-31T19:10
новый год 2025
дед мороз
традиции
общество
крым
новый год
видео
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Одни верили в Деда Мороза до семи лет, другие продолжают верить будучи взрослыми, некоторые вовсе никогда не верили в новогоднего волшебника. Однако в преддверии праздника и взрослые, и дети знают и чувствуют, что волшебство есть, и что новогоднее чудо обязательно случится. К Новому году и Рождеству корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос среди гостей и жителей крымском столицы и попросили рассказать, до какого возраста они верили в Деда Мороза. Подробнее – в нашем видео.Дед Мороз – главный сказочный персонаж на русском празднике Нового года. Его изображают в красной или синей шубе, с длинной белой бородой и посохом в руке, обутым в валенки. Ездит главный новогодний волшебник на тройке лошадей. Часто приходит в сопровождении своей внучки Снегурочки.В славянской мифологии Дед Мороз – это олицетворение зимних морозов.Также прообразами Деда Мороза являются западноевропейские рождественские персонажи, основанные на образе святого Николая Чудотворца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новый год 2025, дед мороз, традиции, общество, крым, новый год, видео, симферополь
До сих пор верю: до какого возраста крымчане верили в Деда Мороза

Жители Симферополя рассказали до какого возраста они верили в Деда Мороза – опрос

19:10 31.12.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Одни верили в Деда Мороза до семи лет, другие продолжают верить будучи взрослыми, некоторые вовсе никогда не верили в новогоднего волшебника. Однако в преддверии праздника и взрослые, и дети знают и чувствуют, что волшебство есть, и что новогоднее чудо обязательно случится.
К Новому году и Рождеству корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос среди гостей и жителей крымском столицы и попросили рассказать, до какого возраста они верили в Деда Мороза. Подробнее – в нашем видео.
Дед Мороз – главный сказочный персонаж на русском празднике Нового года. Его изображают в красной или синей шубе, с длинной белой бородой и посохом в руке, обутым в валенки. Ездит главный новогодний волшебник на тройке лошадей. Часто приходит в сопровождении своей внучки Снегурочки.
В славянской мифологии Дед Мороз – это олицетворение зимних морозов.
Также прообразами Деда Мороза являются западноевропейские рождественские персонажи, основанные на образе святого Николая Чудотворца.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новый год 2025Дед МорозТрадицииОбществоКрымНовый годВидеоСимферополь
 
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Заголовок открываемого материала
19:10До сих пор верю: до какого возраста крымчане верили в Деда Мороза
18:38Евпатория приглашает на новогоднюю ярмарку с развлечениями и конкурсами
18:10Как сделать празднование Нового года безопасным для домашних питомцев
17:44Крымский мост открыт
17:43Детское "шампанское": быть или не быть ему на новогоднем столе
17:04Врач оценил "безопасность" бенгальских огней
16:34Угроза баллистики снята в Севастополе
16:31В Севастополе объявлена тревога по "баллистике"
16:28Крымский мост закрыли
16:07Еще три украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море
15:51В Крыму из-за мер безопасности возможны перебои с мобильным интернетом
15:29ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшие
15:10Запечатлеть все: главные крымские фотографии декабря
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