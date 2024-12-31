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До сих пор верю: до какого возраста крымчане верили в Деда Мороза

До сих пор верю: до какого возраста крымчане верили в Деда Мороза - РИА Новости Крым, 31.12.2024

До сих пор верю: до какого возраста крымчане верили в Деда Мороза

Одни верили в Деда Мороза до семи лет, другие продолжают верить будучи взрослыми, некоторые вовсе никогда не верили в новогоднего волшебника. Однако в... РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T19:10

2024-12-31T19:10

2024-12-31T19:10

новый год 2025

дед мороз

традиции

общество

крым

новый год

видео

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Одни верили в Деда Мороза до семи лет, другие продолжают верить будучи взрослыми, некоторые вовсе никогда не верили в новогоднего волшебника. Однако в преддверии праздника и взрослые, и дети знают и чувствуют, что волшебство есть, и что новогоднее чудо обязательно случится. К Новому году и Рождеству корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос среди гостей и жителей крымском столицы и попросили рассказать, до какого возраста они верили в Деда Мороза. Подробнее – в нашем видео.Дед Мороз – главный сказочный персонаж на русском празднике Нового года. Его изображают в красной или синей шубе, с длинной белой бородой и посохом в руке, обутым в валенки. Ездит главный новогодний волшебник на тройке лошадей. Часто приходит в сопровождении своей внучки Снегурочки.В славянской мифологии Дед Мороз – это олицетворение зимних морозов.Также прообразами Деда Мороза являются западноевропейские рождественские персонажи, основанные на образе святого Николая Чудотворца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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