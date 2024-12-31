Рейтинг@Mail.ru
Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241231/olive-i-shuba-ot-konstantina-ivleva-shef-vseya-rusi-podelilsya-retseptami-1121888731.html
Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева
Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева
Ведущий популярного шоу "На ножах" Константин Ивлев поделился с РИА Новости Крым своими рецептами оливье, селедки под шубой и горячего к новогоднему столу... РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T20:48
2024-12-31T20:48
вкусно и полезно
здоровье
еда
новый год
новый год 2025
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1f/1121921510_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_65d3ec77cdb06a642fc0cf02217d1b86.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Ведущий популярного шоу "На ножах" Константин Ивлев поделился с РИА Новости Крым своими рецептами оливье, селедки под шубой и горячего к новогоднему столу. "Терпеливый шеф" традиционно пересмотрел классический подход к приготовлению блюд.ОливьеВ вопросах приготовления оливье шеф придерживается советских традиций, не отвлекаясь на классический рецепт, где в салат кладут рябчиков, раковые шейки и трюфеля.ШубаСельдь под шубой в исполнении теле-повара также приобрела новые формы, лишившись некоторых классических элементов:По словам "терпеливого шефа", все ингредиенты достаточно легко найти или приготовить. "Чипсы из свеклы пробиваем в блендере, и получается пудра. Их можно купить в любых ЗОЖ-магазинах. Печеный картофель натираем на терке. Селедку кладем в блендер, добавляем небольшое количество печеного картофеля и творожного сыра. А, еще нужно убрать морковь. Я считаю, что она не нужна. Это чисто мой прикол. Получается вкусно и безумно красиво", – делится секретами кулинар.ГорячееВ новогоднюю ночь Ивлев призывает "не жрать", а именно кушать. В частности, предлагает отказаться от "тяжелого" мяса.Но любимое блюдо его семьи – рыба."Если быть откровенным, мы стараемся немного упрощать еду, поскольку за несколько часов в новогоднюю ночь нам приходится очень много есть и выпивать напитков. С каждым годом мы все более упрощаем. Например, любим делать семгу под соусом терияки. Берем куски семги без кости, поливаем обильно соусом, присыпаем кунжутом и ставим на 180 градусов в духовку на 20 минут. Это легкое горячее блюдо", – поделился Константин Ивлев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20211230/gus-s-yablokami-i-nevrednyy-olive---kak-ozdorovit-novogodniy-stol-1121907911.html
https://crimea.ria.ru/20211228/klassicheskaya-veganskaya-krasivaya-shuba-retsepty-novogodnego-salata-1121809054.html
https://crimea.ria.ru/20241222/kak-ne-otravitsya-edoy-s-novogodnego-stola--sovety-rospotrebnadzora-1142770934.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1f/1121921510_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3031c27a1c047838e342266f61b31800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вкусно и полезно, здоровье, еда, новый год, новый год 2025, совет эксперта
Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева

Рецепты новогодних салатов от шефа всея Руси Константина Ивлева

20:48 31.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРоссийский шеф-повар, автор книги "Кухня настоящих мужчин", шоумен Константин Ивлев готовит уху на площадке "Порт Калининград" в рамках фестиваля "Рыбная неделя" в Москве
Российский шеф-повар, автор книги Кухня настоящих мужчин, шоумен Константин Ивлев готовит уху на площадке Порт Калининград в рамках фестиваля Рыбная неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Российский шеф-повар, автор книги "Кухня настоящих мужчин", шоумен Константин Ивлев готовит уху на площадке "Порт Калининград" в рамках фестиваля "Рыбная неделя" в Москве. Архивное фото
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Ведущий популярного шоу "На ножах" Константин Ивлев поделился с РИА Новости Крым своими рецептами оливье, селедки под шубой и горячего к новогоднему столу. "Терпеливый шеф" традиционно пересмотрел классический подход к приготовлению блюд.

"Мы уже не первый год проводим федеральный конкурс на лучший салат оливье и сельдь под шубой. Мы выявили, что эти блюда готовят почти все, вообще все. А вот салат "Мимоза", салат из печени трески, салат с крабовыми палочками и холодец есть не за каждым столом. Поэтому, однозначно, салат оливье и селедка под шубой – олицетворение Нового года", – говорит "шеф всея Руси".

Праздничный стол
30 декабря 2021, 21:54Радио "Спутник в Крыму"
Гусь с яблоками и невредный оливье - как "оздоровить" новогодний стол

Оливье

В вопросах приготовления оливье шеф придерживается советских традиций, не отвлекаясь на классический рецепт, где в салат кладут рябчиков, раковые шейки и трюфеля.

"Я готовлю два вида оливье. Первый, классический, – с "мазиком" (майонезом – ред.) и докторской колбасой, а второй, поскольку Лера (Валерия Куденкова, жена Ивлева – ред.) вегетарианка, то мы готовим для нее специальный салат оливье с лососем горячего копчения. Это безумно вкусно, не традиционно. Набор ингредиентов точно такой же, за исключением того, что вместо колбасы туда идет либо горбуша горячего копчения, либо семга. Помимо этого мы еще добавляем в майонез сливочный хрен в пропорции один к пяти. Украшаем красной икрой", – рассказал Ивлев.

Шуба

Сельдь под шубой в исполнении теле-повара также приобрела новые формы, лишившись некоторых классических элементов:

"Шубу" мы делаем в двух вариациях. Первая, это когда мы для сочности и сладости добавляем в классический рецепт крабовые палочки и щучью икру. Второй способ: мы готовим селедку под шубой не традиционно, а берем слой печеного картофеля, слой яйца с майонезом, а дальше делаем крем из селедки и с помощью кондитерского мешка "высаживаем" это все сверху и посыпаем пудрой из сухой свеклы", – рассказал шеф-повар.

По словам "терпеливого шефа", все ингредиенты достаточно легко найти или приготовить. "Чипсы из свеклы пробиваем в блендере, и получается пудра. Их можно купить в любых ЗОЖ-магазинах. Печеный картофель натираем на терке. Селедку кладем в блендер, добавляем небольшое количество печеного картофеля и творожного сыра. А, еще нужно убрать морковь. Я считаю, что она не нужна. Это чисто мой прикол. Получается вкусно и безумно красиво", – делится секретами кулинар.
Салат со свеклой
28 декабря 2021, 21:01Новый год 2022
Классическая, веганская, красивая "шуба": рецепты новогоднего салата

Горячее

В новогоднюю ночь Ивлев призывает "не жрать", а именно кушать. В частности, предлагает отказаться от "тяжелого" мяса.

"Что касается мяса, то в большей степени мы готовим либо индейку, либо курицу, поскольку есть свинину или майонезные отбивные "по-французски" – это тяжело. А индейка либо курица гораздо легче", – поясняет шеф.

Но любимое блюдо его семьи – рыба.
"Если быть откровенным, мы стараемся немного упрощать еду, поскольку за несколько часов в новогоднюю ночь нам приходится очень много есть и выпивать напитков. С каждым годом мы все более упрощаем. Например, любим делать семгу под соусом терияки. Берем куски семги без кости, поливаем обильно соусом, присыпаем кунжутом и ставим на 180 градусов в духовку на 20 минут. Это легкое горячее блюдо", – поделился Константин Ивлев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новогодний салат - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
22 декабря, 19:48
Как не отравиться едой с новогоднего стола – советы Роспотребнадзора
 
Вкусно и полезноЗдоровьеЕдаНовый годНовый год 2025Совет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:21Победа Путина и возвращение Трампа: топ-10 событий года в России и мире
21:48Артисты, художники, герои – кто родился в Новый год
21:14История шампанского – инфографика
20:48Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева
20:15Гадаем правильно на Новый год и Рождество – советы психотерапевта
19:44Народы Крыма рассказали о своих новогодних традициях и кухне
19:10До сих пор верю: до какого возраста крымчане верили в Деда Мороза
18:38Евпатория приглашает на новогоднюю ярмарку с развлечениями и конкурсами
18:10Как сделать празднование Нового года безопасным для домашних питомцев
17:44Крымский мост открыт
17:43Детское "шампанское": быть или не быть ему на новогоднем столе
17:04Врач оценил "безопасность" бенгальских огней
16:34Угроза баллистики снята в Севастополе
16:31В Севастополе объявлена тревога по "баллистике"
16:28Крымский мост закрыли
16:07Еще три украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море
15:51В Крыму из-за мер безопасности возможны перебои с мобильным интернетом
15:29ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшие
15:10Запечатлеть все: главные крымские фотографии декабря
14:40Цена на бензин Аи-95 в Крыму снизится с 15 января
Лента новостейМолния