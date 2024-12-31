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Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева

Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева - РИА Новости Крым, 31.12.2024

Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева

Ведущий популярного шоу "На ножах" Константин Ивлев поделился с РИА Новости Крым своими рецептами оливье, селедки под шубой и горячего к новогоднему столу... РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T20:48

2024-12-31T20:48

2024-12-31T20:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Ведущий популярного шоу "На ножах" Константин Ивлев поделился с РИА Новости Крым своими рецептами оливье, селедки под шубой и горячего к новогоднему столу. "Терпеливый шеф" традиционно пересмотрел классический подход к приготовлению блюд.ОливьеВ вопросах приготовления оливье шеф придерживается советских традиций, не отвлекаясь на классический рецепт, где в салат кладут рябчиков, раковые шейки и трюфеля.ШубаСельдь под шубой в исполнении теле-повара также приобрела новые формы, лишившись некоторых классических элементов:По словам "терпеливого шефа", все ингредиенты достаточно легко найти или приготовить. "Чипсы из свеклы пробиваем в блендере, и получается пудра. Их можно купить в любых ЗОЖ-магазинах. Печеный картофель натираем на терке. Селедку кладем в блендер, добавляем небольшое количество печеного картофеля и творожного сыра. А, еще нужно убрать морковь. Я считаю, что она не нужна. Это чисто мой прикол. Получается вкусно и безумно красиво", – делится секретами кулинар.ГорячееВ новогоднюю ночь Ивлев призывает "не жрать", а именно кушать. В частности, предлагает отказаться от "тяжелого" мяса.Но любимое блюдо его семьи – рыба."Если быть откровенным, мы стараемся немного упрощать еду, поскольку за несколько часов в новогоднюю ночь нам приходится очень много есть и выпивать напитков. С каждым годом мы все более упрощаем. Например, любим делать семгу под соусом терияки. Берем куски семги без кости, поливаем обильно соусом, присыпаем кунжутом и ставим на 180 градусов в духовку на 20 минут. Это легкое горячее блюдо", – поделился Константин Ивлев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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вкусно и полезно, здоровье, еда, новый год, новый год 2025, совет эксперта