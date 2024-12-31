https://crimea.ria.ru/20241231/esche-tri-ukrainskikh-bezekipazhnykh-katera-unichtozheny-v-chernom-more-1143041391.html

Еще три украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море

Еще три украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 31.12.2024

Еще три украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море

В Черном море уничтожены еще три безэкипажных катера ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T16:07

2024-12-31T16:07

2024-12-31T16:12

черное море

министерство обороны рф

новости крыма

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожены еще три безэкипажных катера ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации восьми безэкипажных катеров ВСУ.Ранее в Минобороны сообщили, что российские системы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на регионы России – над восемью регионами страны были сбиты 68 беспилотников, в том числе 17 – над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем отражена атака ВСУ - сбиты четыре воздушные целиЕще два беспилотника сбили над КрымомВ Северной Осетии атакован полигон Шалхи

черное море

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, министерство обороны рф, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя