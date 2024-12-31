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Еще три украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море
Еще три украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Еще три украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море
В Черном море уничтожены еще три безэкипажных катера ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T16:07
2024-12-31T16:07
2024-12-31T16:12
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожены еще три безэкипажных катера ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации восьми безэкипажных катеров ВСУ.Ранее в Минобороны сообщили, что российские системы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на регионы России – над восемью регионами страны были сбиты 68 беспилотников, в том числе 17 – над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем отражена атака ВСУ - сбиты четыре воздушные целиЕще два беспилотника сбили над КрымомВ Северной Осетии атакован полигон Шалхи
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черное море, министерство обороны рф, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя
Еще три украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море
В акватории Черного моря уничтожены еще три украинских безэкипажных катера
16:07 31.12.2024 (обновлено: 16:12 31.12.2024)