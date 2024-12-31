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Еще два беспилотника сбили над Крымом

Еще два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 31.12.2024

Еще два беспилотника сбили над Крымом

Утром во вторник над Крымом сбиты два украинских беспилотника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T13:03

2024-12-31T13:03

2024-12-31T13:34

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беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Утром во вторник над Крымом сбиты два украинских беспилотника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Ночью над Крымом были сбиты 17 беспилотников. Над Севастополем ликвидированы четыре воздушные цели.В ночь на 29 декабря над Крымом были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. 28 декабря силы ПВО сбили над Крымским полуостровом четыре вражеских дрона.Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь безэкипажных катеров уничтожены силами ЧФВС России ударили по аэродрому и заводу по изготовлению пороховых зарядовВ Северной Осетии атакован полигон Шалхи

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, министерство обороны рф, пво, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)