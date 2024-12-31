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Еще два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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Еще два беспилотника сбили над Крымом
Еще два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Еще два беспилотника сбили над Крымом
Утром во вторник над Крымом сбиты два украинских беспилотника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. РИА Новости Крым, 31.12.2024
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2024-12-31T13:34
новости крыма
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министерство обороны рф
пво
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Утром во вторник над Крымом сбиты два украинских беспилотника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Ночью над Крымом были сбиты 17 беспилотников. Над Севастополем ликвидированы четыре воздушные цели.В ночь на 29 декабря над Крымом были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. 28 декабря силы ПВО сбили над Крымским полуостровом четыре вражеских дрона.Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь безэкипажных катеров уничтожены силами ЧФВС России ударили по аэродрому и заводу по изготовлению пороховых зарядовВ Северной Осетии атакован полигон Шалхи
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, министерство обороны рф, пво, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Еще два беспилотника сбили над Крымом

Над Крымом сбиты еще два беспилотника

13:03 31.12.2024 (обновлено: 13:34 31.12.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Утром во вторник над Крымом сбиты два украинских беспилотника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
"31 декабря в период с 8:00 до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА – над территориями Республики Крым и Республики Северная Осетия-Алания и по одному – над территориями Белгородской, Брянской и Астраханской областей", – сказано в сообщении.
Ночью над Крымом были сбиты 17 беспилотников. Над Севастополем ликвидированы четыре воздушные цели.
В ночь на 29 декабря над Крымом были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. 28 декабря силы ПВО сбили над Крымским полуостровом четыре вражеских дрона.
Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.
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