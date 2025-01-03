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В Крыму раненого туриста сняли с Языка тролля
В Крыму раненого туриста сняли с Языка тролля - РИА Новости Крым, 03.01.2025
В Крыму раненого туриста сняли с Языка тролля
Помощь спасателей понадобилась двум мужчинам в горах в районе Судака. Об этом сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T09:45
2025-01-03T09:45
2025-01-03T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Помощь спасателей понадобилась двум мужчинам в горах в районе Судака. Об этом сообщает МЧС Крыма."Днем 2 января двое мужчин во время туристической прогулки по горе Папая-Кая, недалеко от скального выступа Язык тролля, зашли на труднодоступный горный участок, один из них травмировал колено. Самостоятельно спуститься они не смогли, поэтому обратились в службу спасения", - говорится в сообщении.По информации чрезвычайного ведомства, на помощь туристам выехали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и Главного управления МЧС России по Республике Крым.Одному их пострадавших пришлось наложить на травмированное колено тугую повязку. Затем организовали страховочные перила и с помощью альпинистского снаряжения обоих мужчин эвакуировали в безопасное место. После чего им рассказали о правилах поведения в горно-лесной местности.1 января с горы Алчак в Крыму спасли семью – пара заблудилась в темноте. Об этом сообщали в крымском главке МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма под Судаком спасли туристаЖенщина упала со склона в горах КрымаХотел сфотографироваться и упал в обрыв: в Крымских горах погиб турист
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РИА Новости Крым
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В Крыму раненого туриста сняли с Языка тролля
В горах Крыма понадобилась помощь спасателей двум мужчинам
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Помощь спасателей понадобилась двум мужчинам в горах в районе Судака. Об этом сообщает МЧС Крыма.
"Днем 2 января двое мужчин во время туристической прогулки по горе Папая-Кая, недалеко от скального выступа Язык тролля, зашли на труднодоступный горный участок, один из них травмировал колено. Самостоятельно спуститься они не смогли, поэтому обратились в службу спасения", - говорится в сообщении.
По информации чрезвычайного ведомства, на помощь туристам выехали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Спасатели нашли мужчин на южном склоне горы Папая-Кая, на узкой скальной площадке, расположенной над каменным хаосом с сыпучим грунтом", - уточняют в МЧС Крыма.
Одному их пострадавших пришлось наложить на травмированное колено тугую повязку. Затем организовали страховочные перила и с помощью альпинистского снаряжения обоих мужчин эвакуировали в безопасное место. После чего им рассказали о правилах поведения в горно-лесной местности.
1 января с горы Алчак в Крыму спасли семью – пара заблудилась в темноте
. Об этом сообщали в крымском главке МЧС России.
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