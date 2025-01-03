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Самолет врезался в здание в Калифорнии - полиция
Самолет врезался в здание в Калифорнии - полиция - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Самолет врезался в здание в Калифорнии - полиция
Небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар, сообщила полиция города Фуллертон. РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T08:33
2025-01-03T08:33
2025-01-03T08:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар, сообщила полиция города Фуллертон.Крушение произошло неподалеку от местного аэропорта. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как над местом крушения поднимаются клубы дыма. По данным полиции, два человека погибли, пострадали 18 человек.Уточняется, что расследование причин инцидента продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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самолет, сша, новости, происшествия, в мире
Самолет врезался в здание в Калифорнии - полиция
При столкновении самолета со зданием погиби двоеи пострадали 18 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар, сообщила полиция города Фуллертон.
"Крушение самолета… Проходит эвакуация", - говорится в сообщении полиции в соцсети X.
Крушение произошло неподалеку от местного аэропорта. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как над местом крушения поднимаются клубы дыма.
По данным полиции, два человека погибли, пострадали 18 человек.
"Две подтвержденные смерти, 10 человек были транспортированы в местные госпитали для лечения, 8 человек были осмотрены и отпущены на месте", - говорится в сообщении полиции Фуллертона в соцсети X.
Уточняется, что расследование причин инцидента продолжается.
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