https://crimea.ria.ru/20250103/samolet-vrezalsya-v-zdanie-v-kalifornii---politsiya-1143073707.html

Самолет врезался в здание в Калифорнии - полиция

Самолет врезался в здание в Калифорнии - полиция - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Самолет врезался в здание в Калифорнии - полиция

Небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар, сообщила полиция города Фуллертон. РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T08:33

2025-01-03T08:33

2025-01-03T08:33

самолет

сша

новости

происшествия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар, сообщила полиция города Фуллертон.Крушение произошло неподалеку от местного аэропорта. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как над местом крушения поднимаются клубы дыма. По данным полиции, два человека погибли, пострадали 18 человек.Уточняется, что расследование причин инцидента продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолет, сша, новости, происшествия, в мире