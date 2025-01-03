https://crimea.ria.ru/20250103/divo-rossii-sevastopol-vzyal-gran-pri-na-vserossiyskom-konkurse-1143075224.html

"Диво России": Севастополь взял гран-при на всероссийском конкурсе

"Диво России": Севастополь взял гран-при на всероссийском конкурсе - РИА Новости Крым, 03.01.2025

"Диво России": Севастополь взял гран-при на всероссийском конкурсе

Проекты управления туризма города Севастополя и Центра развития туризма признаны лучшими на всероссийском туристском фестивале-конкурсе "Диво России". Об этом... РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T10:54

2025-01-03T10:54

2025-01-03T10:54

конкурс

россия

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Проекты управления туризма города Севастополя и Центра развития туризма признаны лучшими на всероссийском туристском фестивале-конкурсе "Диво России". Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, Центр развития туризма города получил гран-при за серию лучших видеороликов 2024 года среди городов России. Также два первых места отдали участникам конкурса из Севастополя в номинациях "Туристские направления" в категории "Короткометражные фильмы о туризме" и "Туристские маршруты и экскурсии" в категории "Городские экскурсии и районные экскурсии".В номинации "Туристские направления. Города России — центры регионов" Севастополь занял третье место."Диво России" — это Всероссийский фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций. Его цель - популяризация уникальных туристических маршрутов и достопримечательностей, а также для поддержки творческих начинаний в области продвижения внутреннего туризма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанки стали лучшими в России мастерами народных промыслов"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцевЛучшая солистка: жительница Севастополя победила в международном конкурсе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конкурс, россия, севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, новости крыма