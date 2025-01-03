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"Диво России": Севастополь взял гран-при на всероссийском конкурсе - РИА Новости Крым, 03.01.2025
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"Диво России": Севастополь взял гран-при на всероссийском конкурсе
"Диво России": Севастополь взял гран-при на всероссийском конкурсе - РИА Новости Крым, 03.01.2025
"Диво России": Севастополь взял гран-при на всероссийском конкурсе
Проекты управления туризма города Севастополя и Центра развития туризма признаны лучшими на всероссийском туристском фестивале-конкурсе "Диво России". Об этом... РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T10:54
2025-01-03T10:54
конкурс
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Проекты управления туризма города Севастополя и Центра развития туризма признаны лучшими на всероссийском туристском фестивале-конкурсе "Диво России". Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, Центр развития туризма города получил гран-при за серию лучших видеороликов 2024 года среди городов России. Также два первых места отдали участникам конкурса из Севастополя в номинациях "Туристские направления" в категории "Короткометражные фильмы о туризме" и "Туристские маршруты и экскурсии" в категории "Городские экскурсии и районные экскурсии".В номинации "Туристские направления. Города России — центры регионов" Севастополь занял третье место."Диво России" — это Всероссийский фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций. Его цель - популяризация уникальных туристических маршрутов и достопримечательностей, а также для поддержки творческих начинаний в области продвижения внутреннего туризма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанки стали лучшими в России мастерами народных промыслов"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцевЛучшая солистка: жительница Севастополя победила в международном конкурсе
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конкурс, россия, севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, новости крыма
"Диво России": Севастополь взял гран-при на всероссийском конкурсе

Гран-при на всероссийском туристском конкурсе "Диво России" взял Севастополь

10:54 03.01.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Проекты управления туризма города Севастополя и Центра развития туризма признаны лучшими на всероссийском туристском фестивале-конкурсе "Диво России". Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Севастополь вновь подтвердил свою репутацию одного из самых ярких туристических направлений страны. Всего в конкурсе у Севастополя 4 призовых места", - сообщил Развожаев.
По информации губернатора, Центр развития туризма города получил гран-при за серию лучших видеороликов 2024 года среди городов России. Также два первых места отдали участникам конкурса из Севастополя в номинациях "Туристские направления" в категории "Короткометражные фильмы о туризме" и "Туристские маршруты и экскурсии" в категории "Городские экскурсии и районные экскурсии".
В номинации "Туристские направления. Города России — центры регионов" Севастополь занял третье место.
"Диво России" — это Всероссийский фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций. Его цель - популяризация уникальных туристических маршрутов и достопримечательностей, а также для поддержки творческих начинаний в области продвижения внутреннего туризма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КонкурсРоссияСевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяНовости Крыма
 
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