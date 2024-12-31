https://crimea.ria.ru/20241231/v-severnoy-osetii-atakovan-poligon-shalkhi-1143032407.html

В Северной Осетии атакован полигон Шалхи

В Северной Осетии атакован полигон Шалхи - РИА Новости Крым, 31.12.2024

В Северной Осетии атакован полигон Шалхи

Над полигоном Шалхи в Северной Осетии силами противовоздушной обороны сбит беспилотник. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей... РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T09:43

2024-12-31T09:43

2024-12-31T09:48

новости

сергей меняйло

северная осетия

пво

владикавказ

аэропорт

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Над полигоном Шалхи в Северной Осетии силами противовоздушной обороны сбит беспилотник. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.С 4:00 утра в регионах Северо-Кавказского федерального округа объявлена беспилотная опасность. Аэропорт "Владикавказ" закрыт для приема и отправки самолетов, уточнил губернатор.И обратился с просьбой соблюдать спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только проверенной информации.В ночь на вторник над Севастополем отражена атака ВСУ – сбиты четыре воздушные цели. Над Крымом ликвидированы 17 украинских беспилотников. В Смоленской области после атаки украинских беспилотников горит нефтебазаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

северная осетия

владикавказ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сергей меняйло, северная осетия, пво, владикавказ, аэропорт, беспилотник (бпла, дрон)