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В Северной Осетии атакован полигон Шалхи - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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В Северной Осетии атакован полигон Шалхи
В Северной Осетии атакован полигон Шалхи - РИА Новости Крым, 31.12.2024
В Северной Осетии атакован полигон Шалхи
Над полигоном Шалхи в Северной Осетии силами противовоздушной обороны сбит беспилотник. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей... РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T09:43
2024-12-31T09:48
новости
сергей меняйло
северная осетия
пво
владикавказ
аэропорт
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Над полигоном Шалхи в Северной Осетии силами противовоздушной обороны сбит беспилотник. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.С 4:00 утра в регионах Северо-Кавказского федерального округа объявлена беспилотная опасность. Аэропорт "Владикавказ" закрыт для приема и отправки самолетов, уточнил губернатор.И обратился с просьбой соблюдать спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только проверенной информации.В ночь на вторник над Севастополем отражена атака ВСУ – сбиты четыре воздушные цели. Над Крымом ликвидированы 17 украинских беспилотников. В Смоленской области после атаки украинских беспилотников горит нефтебазаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, сергей меняйло, северная осетия, пво, владикавказ, аэропорт, беспилотник (бпла, дрон)
В Северной Осетии атакован полигон Шалхи

В Северной Осетии беспилотник атаковал полигон Шалхи – глава республики

09:43 31.12.2024 (обновлено: 09:48 31.12.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Над полигоном Шалхи в Северной Осетии силами противовоздушной обороны сбит беспилотник. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.
"Над полигоном Шалхи силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет", – сказано в сообщении.
С 4:00 утра в регионах Северо-Кавказского федерального округа объявлена беспилотная опасность. Аэропорт "Владикавказ" закрыт для приема и отправки самолетов, уточнил губернатор.
И обратился с просьбой соблюдать спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только проверенной информации.
В ночь на вторник над Севастополем отражена атака ВСУ – сбиты четыре воздушные цели. Над Крымом ликвидированы 17 украинских беспилотников. В Смоленской области после атаки украинских беспилотников горит нефтебаза
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НовостиСергей МеняйлоСеверная ОсетияПВОВладикавказАэропортБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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