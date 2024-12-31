После атаки ВСУ на Смоленскую область горит нефтебаза
В Смоленской области горит нефтебаза после атаки украинских беспилотников
07:43 31.12.2024 (обновлено: 07:52 31.12.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Смоленской области российскими средствами противовоздушной обороны подавлена атака украинских беспилотников – обломки одного из дронов упали на территории нефтебазы, начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Сегодня в Ярцевском районе средствами ПВО Министерства обороны России была подавлена атака украинских БПЛА. По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территории нефтебазы. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов", – сказано в сообщении.
В настоящее время спасательные службы осуществляют локализацию последствий. Угрозы жилым объектам нет, подчеркнул глава региона. И обратился с просьбой при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним и об их местоположении информировать экстренные службы.
В ночь на вторник над восемью регионами России были сбиты 68 дронов ВСУ, 17 из них над Крымом. В Севастополе также была отражена атака украинских беспилотников.
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