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После атаки ВСУ на Смоленскую область горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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После атаки ВСУ на Смоленскую область горит нефтебаза
После атаки ВСУ на Смоленскую область горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 31.12.2024
После атаки ВСУ на Смоленскую область горит нефтебаза
В Смоленской области российскими средствами противовоздушной обороны подавлена атака украинских беспилотников – обломки одного из дронов упали на территории... РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T07:43
2024-12-31T07:52
смоленская область
василий анохин
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Смоленской области российскими средствами противовоздушной обороны подавлена атака украинских беспилотников – обломки одного из дронов упали на территории нефтебазы, начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.В настоящее время спасательные службы осуществляют локализацию последствий. Угрозы жилым объектам нет, подчеркнул глава региона. И обратился с просьбой при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним и об их местоположении информировать экстренные службы.В ночь на вторник над восемью регионами России были сбиты 68 дронов ВСУ, 17 из них над Крымом. В Севастополе также была отражена атака украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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смоленская область, василий анохин, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пожар, всу (вооруженные силы украины)
После атаки ВСУ на Смоленскую область горит нефтебаза

В Смоленской области горит нефтебаза после атаки украинских беспилотников

07:43 31.12.2024 (обновлено: 07:52 31.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Смоленской области российскими средствами противовоздушной обороны подавлена атака украинских беспилотников – обломки одного из дронов упали на территории нефтебазы, начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Сегодня в Ярцевском районе средствами ПВО Министерства обороны России была подавлена атака украинских БПЛА. По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территории нефтебазы. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов", – сказано в сообщении.

В настоящее время спасательные службы осуществляют локализацию последствий. Угрозы жилым объектам нет, подчеркнул глава региона. И обратился с просьбой при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним и об их местоположении информировать экстренные службы.
В ночь на вторник над восемью регионами России были сбиты 68 дронов ВСУ, 17 из них над Крымом. В Севастополе также была отражена атака украинских беспилотников.
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Смоленская областьВасилий АнохинНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ПожарВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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