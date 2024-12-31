https://crimea.ria.ru/20241231/posle-ataki-vsu-na-smolenskuyu-oblast-gorit-neftebaza-1143030560.html

После атаки ВСУ на Смоленскую область горит нефтебаза

После атаки ВСУ на Смоленскую область горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 31.12.2024

После атаки ВСУ на Смоленскую область горит нефтебаза

В Смоленской области российскими средствами противовоздушной обороны подавлена атака украинских беспилотников – обломки одного из дронов упали на территории... РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T07:43

2024-12-31T07:43

2024-12-31T07:52

смоленская область

василий анохин

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Смоленской области российскими средствами противовоздушной обороны подавлена атака украинских беспилотников – обломки одного из дронов упали на территории нефтебазы, начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.В настоящее время спасательные службы осуществляют локализацию последствий. Угрозы жилым объектам нет, подчеркнул глава региона. И обратился с просьбой при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним и об их местоположении информировать экстренные службы.В ночь на вторник над восемью регионами России были сбиты 68 дронов ВСУ, 17 из них над Крымом. В Севастополе также была отражена атака украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

смоленская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, василий анохин, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пожар, всу (вооруженные силы украины)