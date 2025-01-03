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Гроза и сход снежных лавин: на Краснодарский край идет буря - РИА Новости Крым, 03.01.2025
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Гроза и сход снежных лавин: на Краснодарский край идет буря
Гроза и сход снежных лавин: на Краснодарский край идет буря - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Гроза и сход снежных лавин: на Краснодарский край идет буря
На Кубани ожидается шторм и есть вероятность схода лавин в горах. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю на своем сайте. РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T10:35
2025-01-03T10:35
краснодарский край
мчс краснодарского края
штормовое предупреждение
эксклюзивы риа новости крым
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Кубани ожидается шторм и есть вероятность схода лавин в горах. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю на своем сайте.Также, по информации чрезвычайного ведомства, ночью, утром и до конца дня 5 января местами в крае (кроме Сочи) возможны гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В отдельных районах южной половины края ожидаются очень сильный дождь, мокрый снег."В период с 18.00 3 января до 18.00 6 января в горах Краснодарского края (исключая Сочи) и Республики Адыгея выше 1500 м лавиноопасно", - добавляют в краевом главке МЧС России.Ранее в гидрометцентре Республики Крым сообщали, что в пятницу погоду полуострова определит обширный Атлантический циклон. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер три дня будет бушевать в Крыму"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозитКак в Крыму предсказывают погоду по медведям и байбакам
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РИА Новости Крым
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96
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краснодарский край, мчс краснодарского края, штормовое предупреждение, эксклюзивы риа новости крым, погода
Гроза и сход снежных лавин: на Краснодарский край идет буря

Шторм и опасность схода лавин в горах прогнозируются в Краснодарском крае

10:35 03.01.2025
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкНачало горнолыжного сезона в Сочи
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© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Кубани ожидается шторм и есть вероятность схода лавин в горах. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю на своем сайте.
"В первой половине дня и до конца суток 4 января местами в Краснодарском крае (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидается сильный дождь, сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20 м/с", - говорится в сообщении.
Также, по информации чрезвычайного ведомства, ночью, утром и до конца дня 5 января местами в крае (кроме Сочи) возможны гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В отдельных районах южной половины края ожидаются очень сильный дождь, мокрый снег.
"В период с 18.00 3 января до 18.00 6 января в горах Краснодарского края (исключая Сочи) и Республики Адыгея выше 1500 м лавиноопасно", - добавляют в краевом главке МЧС России.
Ранее в гидрометцентре Республики Крым сообщали, что в пятницу погоду полуострова определит обширный Атлантический циклон. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь.
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Краснодарский крайМЧС Краснодарского краяШтормовое предупреждениеЭксклюзивы РИА Новости КрымПогода
 
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