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Гроза и сход снежных лавин: на Краснодарский край идет буря

Гроза и сход снежных лавин: на Краснодарский край идет буря - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Гроза и сход снежных лавин: на Краснодарский край идет буря

На Кубани ожидается шторм и есть вероятность схода лавин в горах. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю на своем сайте. РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T10:35

2025-01-03T10:35

2025-01-03T10:35

краснодарский край

мчс краснодарского края

штормовое предупреждение

эксклюзивы риа новости крым

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Кубани ожидается шторм и есть вероятность схода лавин в горах. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю на своем сайте.Также, по информации чрезвычайного ведомства, ночью, утром и до конца дня 5 января местами в крае (кроме Сочи) возможны гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В отдельных районах южной половины края ожидаются очень сильный дождь, мокрый снег."В период с 18.00 3 января до 18.00 6 января в горах Краснодарского края (исключая Сочи) и Республики Адыгея выше 1500 м лавиноопасно", - добавляют в краевом главке МЧС России.Ранее в гидрометцентре Республики Крым сообщали, что в пятницу погоду полуострова определит обширный Атлантический циклон. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер три дня будет бушевать в Крыму"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозитКак в Крыму предсказывают погоду по медведям и байбакам

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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