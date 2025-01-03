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СВР: Снизить возраст мобилизации на Украине потребовали США - РИА Новости Крым, 03.01.2025
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СВР: Снизить возраст мобилизации на Украине потребовали США
СВР: Снизить возраст мобилизации на Украине потребовали США - РИА Новости Крым, 03.01.2025
СВР: Снизить возраст мобилизации на Украине потребовали США
На Украине снизят возраст мобилизации до 18 лет по требованию США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T10:18
2025-01-03T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Украине снизят возраст мобилизации до 18 лет по требованию США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."На днях Вашингтон потребовал от "президента" Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время", - говорится а сообщении СВР.По информации Службы внешней разведки РФ, Запад не исключает, что скоро произойдет обвал обороны Вооруженных сил Украины. Чтобы не допустить этого, уходящая администрация президента США Джо Байдена, делает основной упор на поставки Киеву все более совершенного вооружения, в том числе ракетных систем повышенной дальности.При этом в СВР отмечают, что в Белом доме признают недостаточность для стабилизации линии фронта только материально-технического обеспечения ВСУ.В середине декабря президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что вероятное снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет будет являться очередным преступлением киевского режима и не изменит ситуацию на поле боя в зоне СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение надежд: почему все меньше украинцев готовы терпеть конфликтБунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут УкраинуВ Одессе убили главу организации помощников насильственной мобилизации
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служба внешней разведки (свр), россия, украина, сша, новости сво, новости
СВР: Снизить возраст мобилизации на Украине потребовали США

СВР: США потребовали от Украины снизить возраст мобилизации до 18 лет

10:18 03.01.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Украине снизят возраст мобилизации до 18 лет по требованию США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"На днях Вашингтон потребовал от "президента" Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время", - говорится а сообщении СВР.
По информации Службы внешней разведки РФ, Запад не исключает, что скоро произойдет обвал обороны Вооруженных сил Украины. Чтобы не допустить этого, уходящая администрация президента США Джо Байдена, делает основной упор на поставки Киеву все более совершенного вооружения, в том числе ракетных систем повышенной дальности.
При этом в СВР отмечают, что в Белом доме признают недостаточность для стабилизации линии фронта только материально-технического обеспечения ВСУ.
В середине декабря президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что вероятное снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет будет являться очередным преступлением киевского режима и не изменит ситуацию на поле боя в зоне СВО.
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Служба внешней разведки (СВР)РоссияУкраинаСШАНовости СВОНовости
 
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