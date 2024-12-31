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Гадаем правильно на Новый год и Рождество – советы психотерапевта
Гадаем правильно на Новый год и Рождество – советы психотерапевта - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Гадаем правильно на Новый год и Рождество – советы психотерапевта
Любое гадание, будь то карты, кофейная гуща или что-то еще, является самореализующимся пророчеством, а потому может быть опасным. А вот поиграть в гадание так,... РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T20:15
2024-12-31T20:15
2024-12-31T20:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Любое гадание, будь то карты, кофейная гуща или что-то еще, является самореализующимся пророчеством, а потому может быть опасным. А вот поиграть в гадание так, чтобы спрогнозировать позитивное будущее с большими шансами сбыться – и весело, и полезно. Своими советами, как управлять "рукой судьбы" на новогодние праздники, поделился действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги, врач-психотерапевт, тренер и супервизор Александр Васютин.По словам Васютина, люди гадают не потому, что им интересно узнать будущее, а потому, что они его боятся. Думая, что приоткрывают завесу тайны того, что их ждет, они хотят успокоить себя, узнав нечто хорошее. Но так бывает далеко не всегда, предупреждает врач."Однажды пациентка пришла ко мне и сказала: "Мне цыганка нагадала, что я проживу 40 лет". Ей было 39. И она уже готовилась. Я ей помог, конечно, мы все эти "программы" сняли, и она благополучно живет и до сих пор. Но если бы она не поступила так, то вполне могла не выжить по той или иной причине. Ехала бы на машине, например, и внезапно повернула руль не туда", – предположил эксперт.Так работает психика, она "помогает" пророчеству сбыться, объясняет специалист.Если человеку говорят, что будет так, а не иначе, он убеждается в этом и соответствующим образом строит свое поведение. То есть, по сути, программируется на заданный результат.Именно поэтому любое гадание весьма опасное явление, считает он. И не важно, идет речь о картах, кофейной гуще или не теряющей популярности китайской Книге перемен "Ицзын", где судьбу "предрешают" подброшенные несколько раз монетки."Проводились опыты с бросанием монет, сколько раз выпадет орел и решка, если сто раз бросить. Получалось практически всегда одинаково. Может, на один-два раза больше или меньше. То есть теория вероятности подтверждается, и психика здесь ни при чем. Не может она влиять на монеты", – прокомментировал психотерапевт."Что касается кофейной гущи, то это очень похоже на тест Роршаха. Есть такая диагностика на основе чернильных пятен. Человек проецирует на них свое внутреннее состояние, проблемы – и видит то что видит. Оптимист, например, красивую девушку в профиль, а пессимист – бог знает что. Но никто не увидит того, что реально будет в его жизни", – добавил врач.В определенном смысле безопасными и даже полезными, по мнению эксперта, можно считать карты, но только не гадальные, а таро. И только когда они в руках профессиональных психотерапевтов, а не шарлатанов, подчеркнул он."Потому что карты таро – психотерапевтические, древние. С их помощью может производиться программирование психики на позитив. Это не гадание, а очень сложная методика, и крайне важно кто ими пользуется. Все образы должны трактоваться профессионалом, причем желательно, чтобы он был нейтральным. Я знаю людей, которые делают это великолепно и, главное, терапевтически. Но знаю и гадальщиков, которые научились современным психотехникам и стали этим гадать-зарабатывать, обманывая", – поделился врач.Психотерапевт делает вывод, что если можно обойтись без гаданий, то лучше так и сделать. Но если очень хочется, то попробовать можно. Только гадать самому себе, а не обращаться к кому-то. Относиться как к развлечению. И внимание обращать лишь на хорошие "знаки".В этом смысле довольно безобидными он считает гадания на суженого в Новый год, под Рождество и на Святки. Опять-таки, если это своего рода игра, а не ритуал, ведущий к испытаниям для психики, подчеркнул специалист.По его мнению, если в праздники очень хочется погадать, то лучше всего организовать это в виде игры с исключительно добрыми, вдохновляющими и мотивирующими пророчествами-пожеланиями.Зарядиться позитивом на год вперед можно прямо во время застолья в новогоднюю ночь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В семейном кругу: с кем крымчане хотят встретить Новый годКак создать праздничное настроение: крымчане о подготовке к Новому годуНовогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый год
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Анна Петрова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анна Петрова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg
крым, психология, новый год 2025, новый год в крыму, совет эксперта, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Любое гадание, будь то карты, кофейная гуща или что-то еще, является самореализующимся пророчеством, а потому может быть опасным. А вот поиграть в гадание так, чтобы спрогнозировать позитивное будущее с большими шансами сбыться – и весело, и полезно. Своими советами, как управлять "рукой судьбы" на новогодние праздники, поделился действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги, врач-психотерапевт, тренер и супервизор Александр Васютин.
По словам Васютина, люди гадают не потому, что им интересно узнать будущее, а потому, что они его боятся. Думая, что приоткрывают завесу тайны того, что их ждет, они хотят успокоить себя, узнав нечто хорошее. Но так бывает далеко не всегда, предупреждает врач.
"Однажды пациентка пришла ко мне и сказала: "Мне цыганка нагадала, что я проживу 40 лет". Ей было 39. И она уже готовилась. Я ей помог, конечно, мы все эти "программы" сняли, и она благополучно живет и до сих пор. Но если бы она не поступила так, то вполне могла не выжить по той или иной причине. Ехала бы на машине, например, и внезапно повернула руль не туда", – предположил эксперт.
Так работает психика, она "помогает" пророчеству сбыться, объясняет специалист.
Если человеку говорят, что будет так, а не иначе, он убеждается в этом и соответствующим образом строит свое поведение. То есть, по сути, программируется на заданный результат.
"Таким образом все гадания – это самореализующиеся пророчества. Человек может даже забывать, что ему нагадали. Но бессознательное помнит. И это влияет на его судьбу. Направляет туда, куда он боится попасть, или, наоборот, стремится", – добавил специалист.
Именно поэтому любое гадание весьма опасное явление, считает он. И не важно, идет речь о картах, кофейной гуще или не теряющей популярности китайской Книге перемен "Ицзын", где судьбу "предрешают" подброшенные несколько раз монетки.
"Проводились опыты с бросанием монет, сколько раз выпадет орел и решка, если сто раз бросить. Получалось практически всегда одинаково. Может, на один-два раза больше или меньше. То есть теория вероятности подтверждается, и психика здесь ни при чем. Не может она влиять на монеты", – прокомментировал психотерапевт.
"Что касается кофейной гущи, то это очень похоже на тест Роршаха. Есть такая диагностика на основе чернильных пятен. Человек проецирует на них свое внутреннее состояние, проблемы – и видит то что видит. Оптимист, например, красивую девушку в профиль, а пессимист – бог знает что. Но никто не увидит того, что реально будет в его жизни", – добавил врач.
В определенном смысле безопасными и даже полезными, по мнению эксперта, можно считать карты, но только не гадальные, а таро. И только когда они в руках профессиональных психотерапевтов, а не шарлатанов, подчеркнул он.
"Потому что карты таро – психотерапевтические, древние. С их помощью может производиться программирование психики на позитив. Это не гадание, а очень сложная методика, и крайне важно кто ими пользуется. Все образы должны трактоваться профессионалом, причем желательно, чтобы он был нейтральным. Я знаю людей, которые делают это великолепно и, главное, терапевтически. Но знаю и гадальщиков, которые научились современным психотехникам и стали этим гадать-зарабатывать, обманывая", – поделился врач.
Психотерапевт делает вывод, что если можно обойтись без гаданий, то лучше так и сделать. Но если очень хочется, то попробовать можно. Только гадать самому себе, а не обращаться к кому-то. Относиться как к развлечению. И внимание обращать лишь на хорошие "знаки".
"Не относиться слишком серьезно. А понимать, что это не обязательно реальное будущее, а одна из множества возможностей. Если образ позитивный – замечательно, на нем и фокусироваться", – сказал эксперт.
В этом смысле довольно безобидными он считает гадания на суженого в Новый год, под Рождество и на Святки. Опять-таки, если это своего рода игра, а не ритуал, ведущий к испытаниям для психики, подчеркнул специалист.
По его мнению, если в праздники очень хочется погадать, то лучше всего организовать это в виде игры с исключительно добрыми, вдохновляющими и мотивирующими пророчествами-пожеланиями.
Зарядиться позитивом на год вперед можно прямо во время застолья в новогоднюю ночь.
"Можно, например, подготовить много записок, написать в них какие-то прогнозы. Конечно, там все должно быть только хорошее. Каждый такую записочку вытаскивает – и будет ему вот такая "рука судьбы". То есть программирование психики на удачу и благополучие", – подытожил эксперт.
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