https://crimea.ria.ru/20241231/vrach-otsenil-bezopasnost-bengalskikh-ogney-1142655193.html

Врач оценил "безопасность" бенгальских огней

Врач оценил "безопасность" бенгальских огней - РИА Новости Крым, 31.12.2024

Врач оценил "безопасность" бенгальских огней

Химические вещества в составе бенгальских огней при горении могут повредить роговицу глаза или верхние дыхательные пути. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T17:04

2024-12-31T17:04

2024-12-31T17:04

радио "спутник в крыму"

мнения

новый год 2025

безопасность

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/17/1142867866_0:389:2948:2047_1920x0_80_0_0_1ef03c933bc9d38b156432a822d0af72.jpg

При сжигании бенгальских огней можно повредить глаза и верхние дыхательные пути При сжигании бенгальских огней можно повредить глаза и верхние дыхательные пути audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Химические вещества в составе бенгальских огней при горении могут повредить роговицу глаза или верхние дыхательные пути. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Александр Мидикари.По его словам, предотвратить опасные для здоровья последствия можно, если придерживаться техники безопасности при использовании таких "безопасных" фейерверков."Даже на самых дешевых бенгальских огнях есть инструкция по их применению", – отметил Мидикари.По его словам, в скорую помощь с травмами, полученными при сжигании бенгальских огней, крымчане попадают нечасто, но такие эпизоды случаются.Также врач сообщил, что пациентов с травмами от применения пиротехники хоть и стало меньше, но они все же есть, несмотря на запрет ее применения в Крыму.В Крыму указом главы республики Сергея Аксенова действует запрет на использование пиротехники. Исключение составляют изделия, относящиеся к первому классу опасности: хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20231231/opasnyy-novyy-god-chto-nuzhno-znat-o-khlopushkakh-elkakh-i-girlyandakh-1133132284.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, новый год 2025, безопасность, здоровье