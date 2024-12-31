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Врач оценил "безопасность" бенгальских огней - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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Врач оценил "безопасность" бенгальских огней
Врач оценил "безопасность" бенгальских огней - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Врач оценил "безопасность" бенгальских огней
Химические вещества в составе бенгальских огней при горении могут повредить роговицу глаза или верхние дыхательные пути. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T17:04
2024-12-31T17:04
радио "спутник в крыму"
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безопасность
здоровье
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При сжигании бенгальских огней можно повредить глаза и верхние дыхательные пути
При сжигании бенгальских огней можно повредить глаза и верхние дыхательные пути
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Химические вещества в составе бенгальских огней при горении могут повредить роговицу глаза или верхние дыхательные пути. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Александр Мидикари.По его словам, предотвратить опасные для здоровья последствия можно, если придерживаться техники безопасности при использовании таких "безопасных" фейерверков."Даже на самых дешевых бенгальских огнях есть инструкция по их применению", – отметил Мидикари.По его словам, в скорую помощь с травмами, полученными при сжигании бенгальских огней, крымчане попадают нечасто, но такие эпизоды случаются.Также врач сообщил, что пациентов с травмами от применения пиротехники хоть и стало меньше, но они все же есть, несмотря на запрет ее применения в Крыму.В Крыму указом главы республики Сергея Аксенова действует запрет на использование пиротехники. Исключение составляют изделия, относящиеся к первому классу опасности: хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мнения, новый год 2025, безопасность, здоровье
Врач оценил "безопасность" бенгальских огней

При сжигании бенгальских огней можно повредить глаза и верхние дыхательные пути – врач

17:04 31.12.2024
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкБенгальские огни
Бенгальские огни - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Максим Захаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Химические вещества в составе бенгальских огней при горении могут повредить роговицу глаза или верхние дыхательные пути. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Александр Мидикари.
При сжигании бенгальских огней можно повредить глаза и верхние дыхательные пути
17:04
"В бенгальских огнях есть химическая составляющая. Естественно, зажигаем – выделяются и химические вещества, и дым, продукты горения, которые могут повредить роговицу глаза, верхние дыхательные пути", – сказал Мидикари.
По его словам, предотвратить опасные для здоровья последствия можно, если придерживаться техники безопасности при использовании таких "безопасных" фейерверков.
"Даже на самых дешевых бенгальских огнях есть инструкция по их применению", – отметил Мидикари.
По его словам, в скорую помощь с травмами, полученными при сжигании бенгальских огней, крымчане попадают нечасто, но такие эпизоды случаются.
Также врач сообщил, что пациентов с травмами от применения пиротехники хоть и стало меньше, но они все же есть, несмотря на запрет ее применения в Крыму.

"Сейчас действует запрет пиротехники, но некоторые нарушают, это на их совести. Да и дети иногда ищут возможность найти себе развлечения: начинают проявлять инициативу: нет пиротехники, они ее делают сами", – сказал Мидикари, призвав взрослых быть более ответственными.

В Крыму указом главы республики Сергея Аксенова действует запрет на использование пиротехники. Исключение составляют изделия, относящиеся к первому классу опасности: хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.
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Сотрудник Министерства чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
31 декабря 2023, 09:52Радио "Спутник в Крыму"
Опасный Новый год: что нужно знать о хлопушках, елках и гирляндах
 
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