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Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам - РИА Новости Крым, 01.01.2025
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Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам
Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам
Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T00:01
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владимир путин (политик)
россия
новый год
новый год 2025
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.Глава государства отметил, что Россия в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По словам главы государства, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано.Путин также обратился к военнослужащим, отметив, что помыслы и надежды родных и близких, миллионов людей по всей стране сейчас вместе с ними. Он назвал их подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится Россия.Глава государства напомнил, что в предстоящем году будет отмечаться 80-я годовщина Победы. Он добавил, что 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.Путин подчеркнул, что Россия прошла через многие масштабные события первой четверти XXI века благодаря единству народа. Страна ставила перед собой большие цели и достигала их. По словам президента, россияне не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя, в свои силы и возможности, отметил президент.
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владимир путин (политик), россия, новый год, новый год 2025, общество, видео
Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам

Путин обратился к россиянам с новогодним обращением

00:01 01.01.2025 (обновлено: 00:26 01.01.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Глава государства отметил, что Россия в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По словам главы государства, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано.

"Сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед", – подчеркнул президент.

Путин также обратился к военнослужащим, отметив, что помыслы и надежды родных и близких, миллионов людей по всей стране сейчас вместе с ними. Он назвал их подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится Россия.
Глава государства напомнил, что в предстоящем году будет отмечаться 80-я годовщина Победы. Он добавил, что 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.

"Мы, дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм, мы верны заветам и традициям наших ветеранов", – отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия прошла через многие масштабные события первой четверти XXI века благодаря единству народа. Страна ставила перед собой большие цели и достигала их. По словам президента, россияне не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя, в свои силы и возможности, отметил президент.
Владимир Путин (политик)РоссияНовый годНовый год 2025Общество
 
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Заголовок открываемого материала
00:20Весна в Крыму в первый день нового года: погода 1 января
00:10Какой еще сегодня праздник: 1 января
00:01Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам
23:59С Новым годом!
22:21Победа Путина и возвращение Трампа: топ-10 событий года в России и мире
21:48Артисты, художники, герои – кто родился в Новый год
21:14История шампанского – инфографика
20:48Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева
20:15Гадаем правильно на Новый год и Рождество – советы психотерапевта
19:44Народы Крыма рассказали о своих новогодних традициях и кухне
19:10До сих пор верю: до какого возраста крымчане верили в Деда Мороза
18:38Евпатория приглашает на новогоднюю ярмарку с развлечениями и конкурсами
18:10Как сделать празднование Нового года безопасным для домашних питомцев
17:44Крымский мост открыт
17:43Детское "шампанское": быть или не быть ему на новогоднем столе
17:04Врач оценил "безопасность" бенгальских огней
16:34Угроза баллистики снята в Севастополе
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