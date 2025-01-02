Рейтинг@Mail.ru
Легковушка столкнулась с электропоездом в Краснодаре - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250102/legkovushka-stolknulas-s-elektropoezdom-v-krasnodare-1143066436.html
Легковушка столкнулась с электропоездом в Краснодаре
Легковушка столкнулась с электропоездом в Краснодаре - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Легковушка столкнулась с электропоездом в Краснодаре
Легковой автомобиль столкнулся с электропоездом на железнодорожном переезде в Краснодаре, проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T12:01
2025-01-02T12:01
происшествия
краснодар
новости
поезд
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143066307_0:279:960:819_1920x0_80_0_0_45ef6f6bcb427ace9caa823c1afdd944.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Легковой автомобиль столкнулся с электропоездом на железнодорожном переезде в Краснодаре, проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.Краснодарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.На место происшествия выехал заместитель Краснодарского транспортного прокурора. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.В начале декабря в Краснодарском крае локомотив протаранил легковой автомобиль на нерегулируемом железнодорожном переезде в Лабинске. В результате пострадали водитель легковушки и две его пассажирки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143066307_0:189:960:909_1920x0_80_0_0_efff52737c327e0fa77a7d9521a828ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, краснодар, новости, поезд, дтп
Легковушка столкнулась с электропоездом в Краснодаре

Легковой автомобиль столкнулся с электропоездом на ж/д переезде в Краснодаре

12:01 02.01.2025
 
© Южная транспортная прокуратураДТП в Краснодаре
ДТП в Краснодаре
© Южная транспортная прокуратура
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Легковой автомобиль столкнулся с электропоездом на железнодорожном переезде в Краснодаре, проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
"На железнодорожном переезде станции Витаминный в городе Краснодаре произошло столкновение легкового автомобиля с электропоездом", - говорится в сообщении.
Краснодарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
На место происшествия выехал заместитель Краснодарского транспортного прокурора. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.
В начале декабря в Краснодарском крае локомотив протаранил легковой автомобиль на нерегулируемом железнодорожном переезде в Лабинске. В результате пострадали водитель легковушки и две его пассажирки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПроисшествияКраснодарНовостиПоездДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08В Севастополе создадут филиал Национального центра "Россия"
13:55В Крыму обнаружены два новых участка загрязнения мазутом
13:47Освобождение Курской области – уничтожены еще 580 боевиков ВСУ
13:40Причастным к теракту в "Крокусе" членам ИГ* грозит 15 лет тюрьмы в Турции
13:10В очереди на Крымском мосту шесть сотен автомобилей
12:54Назван главный бенефициар прекращения газового транзита через Украину
12:42Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1200 человек
12:31Объекты энергетики Украины подверглись ударам российских ракет и дронов
12:2597 беспилотников и Су-27 сбила российская ПВО
12:17В Крыму волонтеры собрали 50 тонн гумпомощи для бойцов СВО
12:01Легковушка столкнулась с электропоездом в Краснодаре
11:49Установлена личность подозреваемого в подрыве машины у отеля Трампа
11:22Чем обернется для украинцев прекращение транзита российского газа
11:11Очередь на Крымский мост выросла в три раза за час
11:02Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Кубани
10:55Как музеи Керчи будут работать на новогодних каникулах
10:31"Убили женщину и подростка": британский наемник рассказал о зверствах ВСУ
10:03На Крымском мосту начала расти очередь
09:40Массовое убийство людей в Черногории – стали известны подробности
09:14Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек
Лента новостейМолния