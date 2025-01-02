https://crimea.ria.ru/20250102/legkovushka-stolknulas-s-elektropoezdom-v-krasnodare-1143066436.html

Легковушка столкнулась с электропоездом в Краснодаре

Легковушка столкнулась с электропоездом в Краснодаре - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Легковушка столкнулась с электропоездом в Краснодаре

Легковой автомобиль столкнулся с электропоездом на железнодорожном переезде в Краснодаре, проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T12:01

2025-01-02T12:01

2025-01-02T12:01

происшествия

краснодар

новости

поезд

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Легковой автомобиль столкнулся с электропоездом на железнодорожном переезде в Краснодаре, проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.Краснодарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.На место происшествия выехал заместитель Краснодарского транспортного прокурора. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.В начале декабря в Краснодарском крае локомотив протаранил легковой автомобиль на нерегулируемом железнодорожном переезде в Лабинске. В результате пострадали водитель легковушки и две его пассажирки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодар, новости, поезд, дтп