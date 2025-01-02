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Легковушка столкнулась с электропоездом в Краснодаре
Легковушка столкнулась с электропоездом в Краснодаре - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Легковушка столкнулась с электропоездом в Краснодаре
Легковой автомобиль столкнулся с электропоездом на железнодорожном переезде в Краснодаре, проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T12:01
2025-01-02T12:01
2025-01-02T12:01
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дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Легковой автомобиль столкнулся с электропоездом на железнодорожном переезде в Краснодаре, проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.Краснодарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.На место происшествия выехал заместитель Краснодарского транспортного прокурора. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.В начале декабря в Краснодарском крае локомотив протаранил легковой автомобиль на нерегулируемом железнодорожном переезде в Лабинске. В результате пострадали водитель легковушки и две его пассажирки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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происшествия, краснодар, новости, поезд, дтп
Легковушка столкнулась с электропоездом в Краснодаре
Легковой автомобиль столкнулся с электропоездом на ж/д переезде в Краснодаре