https://crimea.ria.ru/20250102/v-ocheredi-na-krymskom-mostu-shest-soten-avtomobiley-1143067685.html

В очереди на Крымском мосту шесть сотен автомобилей

В очереди на Крымском мосту шесть сотен автомобилей - РИА Новости Крым, 02.01.2025

В очереди на Крымском мосту шесть сотен автомобилей

Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани у досмотровых пунктов проезда ждут 235 автомобилей, а со стороны Керчи – 385. Такие цифры приводит... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T13:10

2025-01-02T13:10

2025-01-02T13:10

ситуация на дорогах крыма

кубань

тамань

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новости крыма

транспорт

логистика

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани у досмотровых пунктов проезда ждут 235 автомобилей, а со стороны Керчи – 385. Такие цифры приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту в сейчас разрешен автомобилям массой не больше 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, перевозящие товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Кроме того, морем переправляют пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Что улучшит работу такси в КрымуВ Ялте отремонтировали подпорную стену на оползневом участкеПутин назвал самый крупный инфраструктурный проект России со времен СССР

кубань

тамань

крым

керченский пролив

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, тамань, крым, новости крыма, транспорт, логистика, керченский пролив