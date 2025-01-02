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В очереди на Крымском мосту шесть сотен автомобилей
В очереди на Крымском мосту шесть сотен автомобилей - РИА Новости Крым, 02.01.2025
В очереди на Крымском мосту шесть сотен автомобилей
Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани у досмотровых пунктов проезда ждут 235 автомобилей, а со стороны Керчи – 385. Такие цифры приводит... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T13:10
2025-01-02T13:10
2025-01-02T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани у досмотровых пунктов проезда ждут 235 автомобилей, а со стороны Керчи – 385. Такие цифры приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту в сейчас разрешен автомобилям массой не больше 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, перевозящие товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Кроме того, морем переправляют пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Что улучшит работу такси в КрымуВ Ялте отремонтировали подпорную стену на оползневом участкеПутин назвал самый крупный инфраструктурный проект России со времен СССР
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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кубань, тамань, крым, новости крыма, транспорт, логистика, керченский пролив
В очереди на Крымском мосту шесть сотен автомобилей
На Крымском мосту в очереди с обеих сторон проезда ждут 620 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани у досмотровых пунктов проезда ждут 235 автомобилей, а со стороны Керчи – 385. Такие цифры приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 235 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находятся 385 транспортных средств, время ожидания составит более часа", - говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту в сейчас разрешен автомобилям массой не больше 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, перевозящие товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Кроме того, морем переправляют пассажирские автобусы.
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