https://crimea.ria.ru/20250102/ustanovlena-lichnost-podozrevaemogo-v-podryve-mashiny-u-otelya-trampa-1143066138.html

Установлена личность подозреваемого в подрыве машины у отеля Трампа

Установлена личность подозреваемого в подрыве машины у отеля Трампа - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Установлена личность подозреваемого в подрыве машины у отеля Трампа

ФБР установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе у входа в отель Trump Towers, принадлежащий избранному президенту США... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T11:49

2025-01-02T11:49

2025-01-02T11:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. ФБР установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе у входа в отель Trump Towers, принадлежащий избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает KTNV-TV со ссылкой на источники.Следователи ФБР и полиция находятся в одном из домов, где проживал подозреваемый.По данным источников, Ливельсбергер служил в армии США, как и Шамсуд Дин Джаббар, подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане. ФБР расследует связь между ними.1 января в Лас-Вегасе близ входа в отель, принадлежащий избранному президенту США Дональду Трампу, произошел взрыв автомобиля Tesla Cybertruck.В результате погиб человек, находившийся внутри машины. Семь человек пострадали.В этот же день в Новом Орлеане водитель на пикапе на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит, вышел из машины и начал стрелять из автомата по людям. В результате погибли 15 человек, в том числе двое полицейских.Теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В автомобиле, на котором он въехал в толпу, обнаружили символику террористической организации "Исламское государство"*.* Террористическая группировка, запрещенная в РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, в мире, сша, дональд трамп, происшествия