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Установлена личность подозреваемого в подрыве машины у отеля Трампа - РИА Новости Крым, 02.01.2025
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Установлена личность подозреваемого в подрыве машины у отеля Трампа
Установлена личность подозреваемого в подрыве машины у отеля Трампа - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Установлена личность подозреваемого в подрыве машины у отеля Трампа
ФБР установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе у входа в отель Trump Towers, принадлежащий избранному президенту США... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T11:49
2025-01-02T11:49
новости
в мире
сша
дональд трамп
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. ФБР установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе у входа в отель Trump Towers, принадлежащий избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает KTNV-TV со ссылкой на источники.Следователи ФБР и полиция находятся в одном из домов, где проживал подозреваемый.По данным источников, Ливельсбергер служил в армии США, как и Шамсуд Дин Джаббар, подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане. ФБР расследует связь между ними.1 января в Лас-Вегасе близ входа в отель, принадлежащий избранному президенту США Дональду Трампу, произошел взрыв автомобиля Tesla Cybertruck.В результате погиб человек, находившийся внутри машины. Семь человек пострадали.В этот же день в Новом Орлеане водитель на пикапе на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит, вышел из машины и начал стрелять из автомата по людям. В результате погибли 15 человек, в том числе двое полицейских.Теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В автомобиле, на котором он въехал в толпу, обнаружили символику террористической организации "Исламское государство"*.* Террористическая группировка, запрещенная в РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
новости, в мире, сша, дональд трамп, происшествия
Установлена личность подозреваемого в подрыве машины у отеля Трампа

К подрыву Tesla у отеля Трампа может быть причастен бывший солдат американской армии – СМИ

11:49 02.01.2025
 
© AP Photo Ross D. FranklinПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo Ross D. Franklin
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. ФБР установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе у входа в отель Trump Towers, принадлежащий избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает KTNV-TV со ссылкой на источники.
"Следователи установили личность подозреваемого. Это 37-летний Мэтью Ливельсбергер", - говорится в сообщении.
Следователи ФБР и полиция находятся в одном из домов, где проживал подозреваемый.
По данным источников, Ливельсбергер служил в армии США, как и Шамсуд Дин Джаббар, подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане. ФБР расследует связь между ними.
1 января в Лас-Вегасе близ входа в отель, принадлежащий избранному президенту США Дональду Трампу, произошел взрыв автомобиля Tesla Cybertruck.
В результате погиб человек, находившийся внутри машины. Семь человек пострадали.
В этот же день в Новом Орлеане водитель на пикапе на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит, вышел из машины и начал стрелять из автомата по людям. В результате погибли 15 человек, в том числе двое полицейских.
Теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В автомобиле, на котором он въехал в толпу, обнаружили символику террористической организации "Исламское государство"*.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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