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Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек
Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек
Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек, подтвердили РИА Новости в ФБР, которое ведет расследование. РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T09:14
2025-01-02T09:14
2025-01-02T09:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек, подтвердили РИА Новости в ФБР, которое ведет расследование.Еще 35 человек получили ранения.Около трех часов ночи 1 января водитель на пикапе на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в историческом центре Нового Орлеана, вышел из машины и начал стрелять из автомата по полицейским, убив двоих. Его ликвидировали ответным огнем.Как установила полиция, теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В автомобиле, на котором он въехал в толпу, обнаружили символику террористической организации "Исламское государство"*.По информации телеканала CNN, в видеороликах, которые, как предполагается, Джаббар записал в машине по дороге в Луизиану, он говорит о своем разводе и о том, что сначала планировал собрать свою семью на "праздник", чтобы убить их. Но затем он передумал — ему приснились несколько снов, которые якобы убедили его присоединиться к террористической группировке.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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РИА Новости Крым
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в мире, происшествия, новости, теракт, сша
Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек
Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек
09:14 02.01.2025 (обновлено: 09:23 02.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек, подтвердили РИА Новости в ФБР, которое ведет расследование.
"Правильное число - 15", - так ответили в пресс-службе бюро на просьбу уточнить количество погибших.
Еще 35 человек получили ранения.
Около трех часов ночи 1 января водитель на пикапе на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в историческом центре Нового Орлеана, вышел из машины и начал стрелять из автомата по полицейским, убив двоих. Его ликвидировали ответным огнем.
Как установила полиция, теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В автомобиле, на котором он въехал в толпу, обнаружили символику террористической организации "Исламское государство"*.
По информации телеканала CNN, в видеороликах, которые, как предполагается, Джаббар записал в машине по дороге в Луизиану, он говорит о своем разводе и о том, что сначала планировал собрать свою семью на "праздник", чтобы убить их. Но затем он передумал — ему приснились несколько снов, которые якобы убедили его присоединиться к террористической группировке.
* Террористическая группировка, запрещенная в России