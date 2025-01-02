https://crimea.ria.ru/20250102/chislo-pogibshikh-pri-terakte-v-novom-orleane-vyroslo-do-15-chelovek-1143064722.html

Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек

Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек

Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек, подтвердили РИА Новости в ФБР, которое ведет расследование. РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T09:14

2025-01-02T09:14

2025-01-02T09:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек, подтвердили РИА Новости в ФБР, которое ведет расследование.Еще 35 человек получили ранения.Около трех часов ночи 1 января водитель на пикапе на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в историческом центре Нового Орлеана, вышел из машины и начал стрелять из автомата по полицейским, убив двоих. Его ликвидировали ответным огнем.Как установила полиция, теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В автомобиле, на котором он въехал в толпу, обнаружили символику террористической организации "Исламское государство"*.По информации телеканала CNN, в видеороликах, которые, как предполагается, Джаббар записал в машине по дороге в Луизиану, он говорит о своем разводе и о том, что сначала планировал собрать свою семью на "праздник", чтобы убить их. Но затем он передумал — ему приснились несколько снов, которые якобы убедили его присоединиться к террористической группировке.* Террористическая группировка, запрещенная в России

сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, новости, теракт, сша