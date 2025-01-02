Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250102/chislo-pogibshikh-pri-terakte-v-novom-orleane-vyroslo-do-15-chelovek-1143064722.html
Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек
Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек
Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек, подтвердили РИА Новости в ФБР, которое ведет расследование. РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T09:14
2025-01-02T09:23
в мире
происшествия
новости
теракт
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143064825_0:49:1158:700_1920x0_80_0_0_9c716904f5faca6ea278953115fe6975.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек, подтвердили РИА Новости в ФБР, которое ведет расследование.Еще 35 человек получили ранения.Около трех часов ночи 1 января водитель на пикапе на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в историческом центре Нового Орлеана, вышел из машины и начал стрелять из автомата по полицейским, убив двоих. Его ликвидировали ответным огнем.Как установила полиция, теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В автомобиле, на котором он въехал в толпу, обнаружили символику террористической организации "Исламское государство"*.По информации телеканала CNN, в видеороликах, которые, как предполагается, Джаббар записал в машине по дороге в Луизиану, он говорит о своем разводе и о том, что сначала планировал собрать свою семью на "праздник", чтобы убить их. Но затем он передумал — ему приснились несколько снов, которые якобы убедили его присоединиться к террористической группировке.* Террористическая группировка, запрещенная в России
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143064825_81:0:1078:748_1920x0_80_0_0_80f6c2bf3ecaea12088397caa429a32c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, происшествия, новости, теракт, сша
Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек

Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек

09:14 02.01.2025 (обновлено: 09:23 02.01.2025)
 
© © AP Photo / Gerald HerbertСотрудники полиции на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Архивное фото
Сотрудники полиции на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Архивное фото
© © AP Photo / Gerald Herbert
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек, подтвердили РИА Новости в ФБР, которое ведет расследование.

"Правильное число - 15", - так ответили в пресс-службе бюро на просьбу уточнить количество погибших.

Еще 35 человек получили ранения.
Около трех часов ночи 1 января водитель на пикапе на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в историческом центре Нового Орлеана, вышел из машины и начал стрелять из автомата по полицейским, убив двоих. Его ликвидировали ответным огнем.
Как установила полиция, теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В автомобиле, на котором он въехал в толпу, обнаружили символику террористической организации "Исламское государство"*.
По информации телеканала CNN, в видеороликах, которые, как предполагается, Джаббар записал в машине по дороге в Луизиану, он говорит о своем разводе и о том, что сначала планировал собрать свою семью на "праздник", чтобы убить их. Но затем он передумал — ему приснились несколько снов, которые якобы убедили его присоединиться к террористической группировке.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
 
В миреПроисшествияНовостиТерактСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:55Как музеи Керчи будут работать на новогодних каникулах
10:31"Убили женщину и подростка": британский наемник рассказал о зверствах ВСУ
10:03На Крымском мосту начала расти очередь
09:40Массовое убийство людей в Черногории – стали известны подробности
09:14Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек
08:38Что поможет проснуться и обрести бодрость – совет эксперта
08:11Если загорелась елка: как правильно потушить электрическую гирлянду
07:41ПВО за ночь сбила 13 украинских беспилотников над российскими регионами
07:36Что будет с ключевой ставкой и инфляцией в 2025 году
07:10Год семьи: сколько брачных союзов и детей появилось в 2024 году в Крыму
00:01Атлантический циклон над Крымом: чего ждать от погоды в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 2 января
23:47Один человек погиб и семеро ранены при взрыве автомобиля у отеля Трампа
23:02Поручения Путина и остановка транзита газа через Украину: главное за день
22:51В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе – среди погибших дети
22:42Еще 14 украинских дронов сбиты за два часа над пятью областями России
22:37В ДТП с туравтобусом в Таиланде погибли пять человек и 30 пострадали
22:21Семью из Москвы спасли с горы Алчак в Крыму
22:06В четырех аэропортах России вечером в среду ввели временные ограничения
21:50Какой будет погода в Крыму в январе
Лента новостейМолния