https://crimea.ria.ru/20250101/odin-chelovek-pogib-i-semero-raneny-pri-vzryve-avtomobilya-u-otelya-trampa-1143063640.html

Один человек погиб и семеро ранены при взрыве автомобиля у отеля Трампа

Один человек погиб и семеро ранены при взрыве автомобиля у отеля Трампа - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Один человек погиб и семеро ранены при взрыве автомобиля у отеля Трампа

Один человек погиб и еще семь пострадали при взрыве автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральное РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T23:47

2025-01-01T23:47

2025-01-01T23:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще семь пострадали при взрыве автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральное бюро расследований США.Ранее газета Daily Mail сообщила о возгорании и взрыве автомобиля Tesla Cybertruck возле гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе.На распространенных в соцсетях кадрах видно, как авто загорелось возле вращающихся дверей отеля, после чего раздались взрывы, пишет издание. В результате над гостиницей поднялся черный дым, в здании сработала пожарная сигнализация.Полиция города заявила на своей странице в cоцсети X, что занимается расследованием возгорания."Мы расследуем возгорание автомобиля у входа в Trump Towers. Пожар потушен", – говорится в сообщении.Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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