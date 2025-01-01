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Один человек погиб и семеро ранены при взрыве автомобиля у отеля Трампа - РИА Новости Крым, 01.01.2025
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Один человек погиб и семеро ранены при взрыве автомобиля у отеля Трампа
Один человек погиб и семеро ранены при взрыве автомобиля у отеля Трампа - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Один человек погиб и семеро ранены при взрыве автомобиля у отеля Трампа
Один человек погиб и еще семь пострадали при взрыве автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральное РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T23:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще семь пострадали при взрыве автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральное бюро расследований США.Ранее газета Daily Mail сообщила о возгорании и взрыве автомобиля Tesla Cybertruck возле гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе.На распространенных в соцсетях кадрах видно, как авто загорелось возле вращающихся дверей отеля, после чего раздались взрывы, пишет издание. В результате над гостиницей поднялся черный дым, в здании сработала пожарная сигнализация.Полиция города заявила на своей странице в cоцсети X, что занимается расследованием возгорания."Мы расследуем возгорание автомобиля у входа в Trump Towers. Пожар потушен", – говорится в сообщении.Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
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РИА Новости Крым
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Один человек погиб и семеро ранены при взрыве автомобиля у отеля Трампа

При взрыве автомобиля у отеля Трампа в Лас-Вегасе один человек погиб и семеро ранены

23:47 01.01.2025 (обновлено: 23:55 01.01.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще семь пострадали при взрыве автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральное бюро расследований США.
Ранее газета Daily Mail сообщила о возгорании и взрыве автомобиля Tesla Cybertruck возле гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе.
"Отель Trump International в Лас-Вегасе был эвакуирован после того, как у входных дверей взорвался Cybertruck", – сказано в публикации.
На распространенных в соцсетях кадрах видно, как авто загорелось возле вращающихся дверей отеля, после чего раздались взрывы, пишет издание. В результате над гостиницей поднялся черный дым, в здании сработала пожарная сигнализация.
Полиция города заявила на своей странице в cоцсети X, что занимается расследованием возгорания.
"Мы расследуем возгорание автомобиля у входа в Trump Towers. Пожар потушен", – говорится в сообщении.
Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
 
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