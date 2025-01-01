https://crimea.ria.ru/20250101/odin-chelovek-pogib-i-semero-raneny-pri-vzryve-avtomobilya-u-otelya-trampa-1143063640.html
Один человек погиб и семеро ранены при взрыве автомобиля у отеля Трампа
Один человек погиб и семеро ранены при взрыве автомобиля у отеля Трампа - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Один человек погиб и семеро ранены при взрыве автомобиля у отеля Трампа
Один человек погиб и еще семь пострадали при взрыве автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральное РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T23:47
2025-01-01T23:47
2025-01-01T23:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще семь пострадали при взрыве автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральное бюро расследований США.Ранее газета Daily Mail сообщила о возгорании и взрыве автомобиля Tesla Cybertruck возле гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе.На распространенных в соцсетях кадрах видно, как авто загорелось возле вращающихся дверей отеля, после чего раздались взрывы, пишет издание. В результате над гостиницей поднялся черный дым, в здании сработала пожарная сигнализация.Полиция города заявила на своей странице в cоцсети X, что занимается расследованием возгорания."Мы расследуем возгорание автомобиля у входа в Trump Towers. Пожар потушен", – говорится в сообщении.Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Материал дополняется
Один человек погиб и семеро ранены при взрыве автомобиля у отеля Трампа
При взрыве автомобиля у отеля Трампа в Лас-Вегасе один человек погиб и семеро ранены
23:47 01.01.2025 (обновлено: 23:55 01.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще семь пострадали при взрыве автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральное бюро расследований США.
Ранее газета Daily Mail
сообщила о возгорании и взрыве автомобиля Tesla Cybertruck возле гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе.
"Отель Trump International в Лас-Вегасе был эвакуирован после того, как у входных дверей взорвался Cybertruck", – сказано в публикации.
На распространенных в соцсетях кадрах видно, как авто загорелось возле вращающихся дверей отеля, после чего раздались взрывы, пишет издание. В результате над гостиницей поднялся черный дым, в здании сработала пожарная сигнализация.
Полиция города заявила на своей странице в cоцсети X, что занимается расследованием возгорания.
"Мы расследуем возгорание автомобиля у входа в Trump Towers. Пожар потушен", – говорится в сообщении.
Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.