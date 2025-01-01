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В ДТП с туравтобусом в Таиланде погибли пять человек и 30 пострадали - РИА Новости Крым, 01.01.2025
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В ДТП с туравтобусом в Таиланде погибли пять человек и 30 пострадали
В ДТП с туравтобусом в Таиланде погибли пять человек и 30 пострадали - РИА Новости Крым, 01.01.2025
В ДТП с туравтобусом в Таиланде погибли пять человек и 30 пострадали
30 человек пострадали и пятеро погибли в результате ДТП с туристическим автобусом в провинции Сураттхани в Таиланде, пишет газета "Тхаи Рат". РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T22:37
2025-01-01T22:37
таиланд
происшествия
дтп
автобус
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. 30 человек пострадали и пятеро погибли в результате ДТП с туристическим автобусом в провинции Сураттхани в Таиланде, пишет газета "Тхаи Рат".По информации издания, автобус, нанятый группой жителей для поездки на юг страны, вылетел с дороги на крутом повороте, врезался в дерево и перевернулся.Пять пассажиров погибли на месте, 30 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи.По словам спасателей, которые извлекали раненых из перевернутого автобуса, пострадавшие в большинстве были пенсионного возраста, говорится в сообщении.Пьяный водитель бульдозера стал виновником смертельного ДТП на Кубани вечером 1 января. Также в первый день года мотоциклист и его пассажир разбились насмерть на трассе "Дон" на Кубани.На минувшей неделе в Северском районе Краснодарского края легковое авто слетело с дороги и врезалась в препятствие. В результате один человек погиб и двое пострадали.Днем ранее на Кубани Volkswagen влетел в рейсовый автобус. Водитель иномарки погиб, еще несколько человек, в том числе ребенок, пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадалиИномарка влетела в КамАЗ на Кубани - погибли два человекаСтрашная статистика: на дорогах Крыма за год погибли 186 человек
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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таиланд, происшествия, дтп, автобус, новости
В ДТП с туравтобусом в Таиланде погибли пять человек и 30 пострадали

Пять человек погибли и 30 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде

22:37 01.01.2025
 
© Газета "Тхаи Рат"Пять человек погибли и 30 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде
Пять человек погибли и 30 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде
© Газета "Тхаи Рат"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. 30 человек пострадали и пятеро погибли в результате ДТП с туристическим автобусом в провинции Сураттхани в Таиланде, пишет газета "Тхаи Рат".
По информации издания, автобус, нанятый группой жителей для поездки на юг страны, вылетел с дороги на крутом повороте, врезался в дерево и перевернулся.
Пять пассажиров погибли на месте, 30 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи.
По словам спасателей, которые извлекали раненых из перевернутого автобуса, пострадавшие в большинстве были пенсионного возраста, говорится в сообщении.
Пьяный водитель бульдозера стал виновником смертельного ДТП на Кубани вечером 1 января. Также в первый день года мотоциклист и его пассажир разбились насмерть на трассе "Дон" на Кубани.
На минувшей неделе в Северском районе Краснодарского края легковое авто слетело с дороги и врезалась в препятствие. В результате один человек погиб и двое пострадали.
Днем ранее на Кубани Volkswagen влетел в рейсовый автобус. Водитель иномарки погиб, еще несколько человек, в том числе ребенок, пострадали.
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