https://crimea.ria.ru/20250101/mototsiklist-i-ego-passazhir-razbilis-nasmert-na-trasse-don-na-kubani-1143061062.html

Мотоциклист и его пассажир разбились насмерть на трассе "Дон" на Кубани

Мотоциклист и его пассажир разбились насмерть на трассе "Дон" на Кубани - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Мотоциклист и его пассажир разбились насмерть на трассе "Дон" на Кубани

Мотоциклист и его пассажир погибли в результате столкновения с барьерным ограждением на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае, сообщает Госавтоинспекция Кубани. РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T21:07

2025-01-01T21:07

2025-01-01T21:07

трасса м-4 "дон"

госавтоинспекция кубани

новости

происшествия

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Мотоциклист и его пассажир погибли в результате столкновения с барьерным ограждением на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае, сообщает Госавтоинспекция Кубани.Авария произошла вечером 1 января в районе Горячего Ключа.На минувшей неделе в Северском районе Краснодарского края легковое авто слетело с дороги и врезалась в препятствие. В результате один человек погиб и двое пострадали.Днем ранее на Кубани Volkswagen влетел в рейсовый автобус. Водитель иномарки погиб, еще несколько человек, в том числе ребенок, пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадалиИномарка влетела в КамАЗ на Кубани - погибли два человекаСтрашная статистика: на дорогах Крыма за год погибли 186 человек

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса м-4 "дон", госавтоинспекция кубани, новости, происшествия, дтп