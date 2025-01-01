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Мотоциклист и его пассажир разбились насмерть на трассе "Дон" на Кубани
Мотоциклист и его пассажир разбились насмерть на трассе "Дон" на Кубани - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Мотоциклист и его пассажир разбились насмерть на трассе "Дон" на Кубани
Мотоциклист и его пассажир погибли в результате столкновения с барьерным ограждением на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае, сообщает Госавтоинспекция Кубани. РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T21:07
2025-01-01T21:07
2025-01-01T21:07
трасса м-4 "дон"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Мотоциклист и его пассажир погибли в результате столкновения с барьерным ограждением на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае, сообщает Госавтоинспекция Кубани.Авария произошла вечером 1 января в районе Горячего Ключа.На минувшей неделе в Северском районе Краснодарского края легковое авто слетело с дороги и врезалась в препятствие. В результате один человек погиб и двое пострадали.Днем ранее на Кубани Volkswagen влетел в рейсовый автобус. Водитель иномарки погиб, еще несколько человек, в том числе ребенок, пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадалиИномарка влетела в КамАЗ на Кубани - погибли два человекаСтрашная статистика: на дорогах Крыма за год погибли 186 человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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трасса м-4 "дон", госавтоинспекция кубани, новости, происшествия, дтп
Мотоциклист и его пассажир разбились насмерть на трассе "Дон" на Кубани
Два человека погибли в аварии с мотоциклом на трассе "Дон" в Краснодарском крае