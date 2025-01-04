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Сбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую область - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Сбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую область
Сбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую область - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Сбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую область
Еще один беспилотник уничтожен над Ленинградской областью. Всего утром 4 января над регионом сбили четыре вражеских БПЛА, сообщил губернатор Александр... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T11:26
2025-01-04T11:26
ленинградская область
александр дрозденко
безопасность
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Еще один беспилотник уничтожен над Ленинградской областью. Всего утром 4 января над регионом сбили четыре вражеских БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.Беспилотная опасность в регионе снята, отметил Дрозденко.В Минобороны сообщали, что в течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты два беспилотника. Позже он сообщил о третьем сбитом БПЛА.В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов. Режим был отменен в 10:15.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 украинских беспилотников сбиты над регионами России за ночьАтака беспилотников на Смоленскую область – что известноАтака ВСУ на шесть регионов России - что известно
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РИА Новости Крым
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ленинградская область, александр дрозденко, безопасность, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, россия
Сбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую область

Над Ленинградской областью 4 января сбили четыре беспилотника

11:26 04.01.2025
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в автомобиле комплекса РЭБ «Красуха» на окружном этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ «Красуха» на окружном этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Еще один беспилотник уничтожен над Ленинградской областью. Всего утром 4 января над регионом сбили четыре вражеских БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено 4 летательных аппарата, в том числе, с применением средств РЭБ и стрелкового оружия", - написал он в Telegram-канале.
Беспилотная опасность в регионе снята, отметил Дрозденко.
В Минобороны сообщали, что в течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты два беспилотника. Позже он сообщил о третьем сбитом БПЛА.
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов. Режим был отменен в 10:15.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоБезопасностьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиРоссия
 
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