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Сбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую область

Сбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую область - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Сбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую область

Еще один беспилотник уничтожен над Ленинградской областью. Всего утром 4 января над регионом сбили четыре вражеских БПЛА, сообщил губернатор Александр... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T11:26

2025-01-04T11:26

2025-01-04T11:26

ленинградская область

александр дрозденко

безопасность

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Еще один беспилотник уничтожен над Ленинградской областью. Всего утром 4 января над регионом сбили четыре вражеских БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.Беспилотная опасность в регионе снята, отметил Дрозденко.В Минобороны сообщали, что в течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты два беспилотника. Позже он сообщил о третьем сбитом БПЛА.В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов. Режим был отменен в 10:15.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 украинских беспилотников сбиты над регионами России за ночьАтака беспилотников на Смоленскую область – что известноАтака ВСУ на шесть регионов России - что известно

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россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, александр дрозденко, безопасность, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, россия