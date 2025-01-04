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В Санкт-Петербурге сняли ограничения в аэропорту Пулково - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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В Санкт-Петербурге сняли ограничения в аэропорту Пулково
В Санкт-Петербурге сняли ограничения в аэропорту Пулково - РИА Новости Крым, 04.01.2025
В Санкт-Петербурге сняли ограничения в аэропорту Пулково
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге отменили временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T10:28
2025-01-04T10:42
санкт-петербург
аэропорт "пулково"
росавиация
безопасность
авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге отменили временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 20 самолетов, совершавших рейсы в Пулково.В Минобороны сообщали, что в течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты два беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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санкт-петербург, аэропорт "пулково", росавиация, безопасность, авиация
В Санкт-Петербурге сняли ограничения в аэропорту Пулково

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сняли ограничения на вылет и прием самолетов

10:28 04.01.2025 (обновлено: 10:42 04.01.2025)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт Пулково
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге отменили временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов.
"В аэропорту Пулково ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 10:15 по московскому времени", - сказано в сообщении.
В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 20 самолетов, совершавших рейсы в Пулково.
В Минобороны сообщали, что в течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты два беспилотника.
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Санкт-ПетербургАэропорт "Пулково"РосавиацияБезопасностьАвиация
 
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