https://crimea.ria.ru/20250104/v-sankt-peterburga-snyali-ogranicheniya-v-aeroportu-pulkovo-1143085914.html

В Санкт-Петербурге сняли ограничения в аэропорту Пулково

В Санкт-Петербурге сняли ограничения в аэропорту Пулково - РИА Новости Крым, 04.01.2025

В Санкт-Петербурге сняли ограничения в аэропорту Пулково

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге отменили временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T10:28

2025-01-04T10:28

2025-01-04T10:42

санкт-петербург

аэропорт "пулково"

росавиация

безопасность

авиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге отменили временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 20 самолетов, совершавших рейсы в Пулково.В Минобороны сообщали, что в течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты два беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, аэропорт "пулково", росавиация, безопасность, авиация