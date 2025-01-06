https://crimea.ria.ru/20250106/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-veter-prineset-teplo--1143110849.html

Погода в Крыму в понедельник: ветер принесет тепло

Погода в Крыму в понедельник: ветер принесет тепло - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Погода в Крыму в понедельник: ветер принесет тепло

В ближайшие сутки в Крыму погода будет определяться прохождением теплого фронта. Местами пройдет дождь, мокрый снег, в горах снег. Ночью и утром на дорогах... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T00:01

2025-01-06T00:01

2025-01-06T00:01

крым

севастополь

крымский гидрометцентр

погода

крымская погода

симферополь

ялта

алушта

судак

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму погода будет определяться прохождением теплого фронта. Местами пройдет дождь, мокрый снег, в горах снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Такие данные привели в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В Симферополе переменная облачность без существенных осадков, временами дождь со снегом. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4...6, днем +1...3.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Юго-западный ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +5 … +10.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +1, днем до +9 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит -1...3, днем о 9 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250105/sibirskiy-antitsiklon-prineset-v-krym-yasnye-dni-1143111429.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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