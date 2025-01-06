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Погода в Крыму в понедельник: ветер принесет тепло - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Погода в Крыму в понедельник: ветер принесет тепло
Погода в Крыму в понедельник: ветер принесет тепло - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Погода в Крыму в понедельник: ветер принесет тепло
В ближайшие сутки в Крыму погода будет определяться прохождением теплого фронта. Местами пройдет дождь, мокрый снег, в горах снег. Ночью и утром на дорогах... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T00:01
2025-01-06T00:01
крым
севастополь
крымский гидрометцентр
погода
крымская погода
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алушта
судак
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму погода будет определяться прохождением теплого фронта. Местами пройдет дождь, мокрый снег, в горах снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Такие данные привели в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В Симферополе переменная облачность без существенных осадков, временами дождь со снегом. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4...6, днем +1...3.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Юго-западный ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +5 … +10.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +1, днем до +9 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит -1...3, днем о 9 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250105/sibirskiy-antitsiklon-prineset-v-krym-yasnye-dni-1143111429.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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крым, севастополь, крымский гидрометцентр, погода, крымская погода, симферополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, новости крыма
Погода в Крыму в понедельник: ветер принесет тепло

В Крыму в понедельник пройдут дожди и мокрый снег

00:01 06.01.2025
 
© СевастопольэнергоВетер в Севастополе
Ветер в Севастополе
© Севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму погода будет определяться прохождением теплого фронта. Местами пройдет дождь, мокрый снег, в горах снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Такие данные привели в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Симферополе переменная облачность без существенных осадков, временами дождь со снегом. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4...6, днем +1...3.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Юго-западный ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +5 … +10.
В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +1, днем до +9 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит -1...3, днем о 9 градусов тепла.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Города России. Феодосия - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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КрымСевастопольКрымский гидрометцентрПогодаКрымская погодаСимферопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в понедельник: ветер принесет тепло
00:00Какой сегодня праздник: 6 января
23:107 человек погибли на пожаре в Кировской области
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21:30В Севастополе остановили катера и паром
21:22Опасен ли метапневмовирус для россиян
20:55Детокс в праздники: полезные правила и табу
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