https://crimea.ria.ru/20250106/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-veter-prineset-teplo--1143110849.html
Погода в Крыму в понедельник: ветер принесет тепло
Погода в Крыму в понедельник: ветер принесет тепло - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Погода в Крыму в понедельник: ветер принесет тепло
В ближайшие сутки в Крыму погода будет определяться прохождением теплого фронта. Местами пройдет дождь, мокрый снег, в горах снег. Ночью и утром на дорогах... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T00:01
2025-01-06T00:01
2025-01-06T00:01
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ялта
алушта
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму погода будет определяться прохождением теплого фронта. Местами пройдет дождь, мокрый снег, в горах снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Такие данные привели в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В Симферополе переменная облачность без существенных осадков, временами дождь со снегом. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4...6, днем +1...3.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Юго-западный ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +5 … +10.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +1, днем до +9 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит -1...3, днем о 9 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, крымский гидрометцентр, погода, крымская погода, симферополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, новости крыма
Погода в Крыму в понедельник: ветер принесет тепло
В Крыму в понедельник пройдут дожди и мокрый снег
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму погода будет определяться прохождением теплого фронта. Местами пройдет дождь, мокрый снег, в горах снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Такие данные привели в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Симферополе переменная облачность без существенных осадков, временами дождь со снегом. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4...6, днем +1...3.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Юго-западный ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +5 … +10.
В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +1, днем до +9 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит -1...3, днем о 9 градусов тепла.
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