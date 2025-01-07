https://crimea.ria.ru/20250107/bolee-1600-soldat-i-shest-skladov-boepripasov-poteri-vsu-za-sutki-1143147862.html
Более 1600 солдат и шесть складов боеприпасов: потери ВСУ за сутки
Более 1600 солдат и шесть складов боеприпасов: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Более 1600 солдат и шесть складов боеприпасов: потери ВСУ за сутки
Российские войска продолжили наступление в зоне специальной военной операции, за сутки Украина потеряла 1635 военнослужащих и шесть складов с боеприпасами. Об... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T13:27
2025-01-07T13:27
2025-01-07T13:27
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Российские войска продолжили наступление в зоне специальной военной операции, за сутки Украина потеряла 1635 военнослужащих и шесть складов с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Орешанка, Гранов и Ветеринарное Харьковской области. Противник лишился 65 военнослужащих и шести единиц техники.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики. В итоге ВСУ потеряли до 580 военнослужащих и 27 единиц боевой техники.Уничтожены станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 производства Израиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение украинским подразделениям в районах Северска, Предтечино, Дачного и Белогоровки в ДНР. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих и девять единиц техники. Уничтожено три склада боеприпасов.Силами группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дружба, Пантелеймоновка, Миролюбовка, Щербиновка, Дзержинск, Воздвиженка, Шевченко, Александрополь, Дылеевка и Волково Донецкой Народной Республики. Киев потерял до 510 солдат и 30 единиц техники. Кроме того, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ районах сел Нескучное, Великая Новоселка, Разлив, Вольное Поле и Времевка ДНР. Потери противника составили до 155 военнослужащих и десять единиц техники, уничтожен склад боеприпасов.Военнослужащие группировки войск "Днепр" вели боевые действия в районе села Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили 80 военнослужащих и семь единиц техники. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Ударами авиации и артиллерии за сутки на Украине поражены военные аэродромы и склады вооружения, сообщили также в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов поздравил подразделения ВС РФ с освобождением КураховоВС РФ освободили Даченское в ДонбассеПопытка контратаки ВСУ в Курской области - что известно
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харьковская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Российские войска продолжили наступление в зоне специальной военной операции, за сутки Украина потеряла 1635 военнослужащих и шесть складов с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Орешанка, Гранов и Ветеринарное Харьковской области. Противник лишился 65 военнослужащих и шести единиц техники.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики. В итоге ВСУ потеряли до 580 военнослужащих и 27 единиц боевой техники.
Уничтожены станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 производства Израиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение украинским подразделениям в районах Северска, Предтечино, Дачного и Белогоровки в ДНР. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих и девять единиц техники. Уничтожено три склада боеприпасов.
Силами группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дружба, Пантелеймоновка, Миролюбовка, Щербиновка, Дзержинск, Воздвиженка, Шевченко, Александрополь, Дылеевка и Волково Донецкой Народной Республики. Киев потерял до 510 солдат и 30 единиц техники. Кроме того, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ районах сел Нескучное, Великая Новоселка, Разлив, Вольное Поле и Времевка ДНР. Потери противника составили до 155 военнослужащих и десять единиц техники, уничтожен склад боеприпасов.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" вели боевые действия в районе села Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили 80 военнослужащих и семь единиц техники. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Ударами авиации и артиллерии за сутки на Украине поражены военные аэродромы
и склады вооружения, сообщили также в Минобороны.
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