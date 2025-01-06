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Белоусов поздравил подразделения ВС РФ с освобождением Курахово

Белоусов поздравил подразделения ВС РФ с освобождением Курахово - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Белоусов поздравил подразделения ВС РФ с освобождением Курахово

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, проявивших мужество при освобождении населенного пункта Курахово в ДНР, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T15:13

2025-01-06T15:13

2025-01-06T15:13

андрей белоусов

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, проявивших мужество при освобождении населенного пункта Курахово в ДНР, сообщает Минобороны. Поздравление направлено командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы Донецкой Народной Республики А.В.Захарченко. Также Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 110-й отдельной гвардейской ордена Республики мотострелковой бригады, которая "вносит огромный вклад в общее продвижение Южной группировки войск". "Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих Армии России и войдет в историю ратных подвигов 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады", – подчеркнул министр обороны.Более 5,5 тысяч военнослужащих соединения удостоены государственных и ведомственных наград.В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль город Курахово в Донбассе. В ходе наступления российских войск противник потерял 80% личного состава - более 12 тыс. человек. Как отметил в Минобороны, взятие Курахово позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались прорваться на Курском направлении ВС РФ освободили Даченское в ДонбассеПоражение на всех фронтах: потери ВСУ превысили 1500 боевиков за сутки

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, новости сво, новости, донецкая народная республика (днр)