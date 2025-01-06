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Над Крымом сбили беспилотник

Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Над Крымом сбили беспилотник

Украинский беспилотник уничтожили силы ПВО над Крымским полуостровом, всего за ночь сбиты 12 БПЛА над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T07:17

2025-01-06T07:17

2025-01-06T07:21

безопасность республики крым и севастополя

крым

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министерство обороны рф

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожили силы ПВО над Крымским полуостровом, всего за ночь сбиты 12 БПЛА над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны.Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моряНад Севастополем отражена атака ВСУ - сбиты четыре воздушные целиКрым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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