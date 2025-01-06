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Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Над Крымом сбили беспилотник
Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Над Крымом сбили беспилотник
Украинский беспилотник уничтожили силы ПВО над Крымским полуостровом, всего за ночь сбиты 12 БПЛА над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T07:17
2025-01-06T07:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожили силы ПВО над Крымским полуостровом, всего за ночь сбиты 12 БПЛА над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны.Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моряНад Севастополем отражена атака ВСУ - сбиты четыре воздушные целиКрым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу на крым
Над Крымом сбили беспилотник

Над Крымом сбили украинский беспилотник

07:17 06.01.2025 (обновлено: 07:21 06.01.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожили силы ПВО над Крымским полуостровом, всего за ночь сбиты 12 БПЛА над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: семь БПЛА - над территорией Курской области, по два БПЛА - над территориями Белгородской и Брянской областей и один БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.
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