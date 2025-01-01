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Три безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 01.01.2025
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Три безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря
Три безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Три безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря
Черноморский флот ликвидировал три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T12:26
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Черноморский флот ликвидировал три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в Минобороны сообщили о ликвидации восьми безэкипажных катеров ВСУ. Позднее в Черном море были уничтожены еще три украинских безэкипажных катера.В ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на регионы России – над восемью регионами страны были сбиты 68 беспилотников, в том числе 17 – над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем отражена атака ВСУ - сбиты четыре воздушные целиВ Северной Осетии атакован полигон ШалхиПосле атаки ВСУ на Смоленскую область горит нефтебаза
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, безэкипажные катера
Три безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря

В акватории Черного моря уничтожены три безэкипажных катера

12:26 01.01.2025 (обновлено: 12:29 01.01.2025)
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров в Черном море
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Черноморский флот ликвидировал три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера", – сказано в сообщении.
Накануне в Минобороны сообщили о ликвидации восьми безэкипажных катеров ВСУ. Позднее в Черном море были уничтожены еще три украинских безэкипажных катера.
В ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на регионы России – над восемью регионами страны были сбиты 68 беспилотников, в том числе 17 – над Крымом.
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Министерство обороны РФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)НовостиБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрымБезэкипажные катера
 
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