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Три безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря

Три безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Три безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря

Черноморский флот ликвидировал три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T12:26

2025-01-01T12:26

2025-01-01T12:29

министерство обороны рф

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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крым

безэкипажные катера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Черноморский флот ликвидировал три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в Минобороны сообщили о ликвидации восьми безэкипажных катеров ВСУ. Позднее в Черном море были уничтожены еще три украинских безэкипажных катера.В ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на регионы России – над восемью регионами страны были сбиты 68 беспилотников, в том числе 17 – над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем отражена атака ВСУ - сбиты четыре воздушные целиВ Северной Осетии атакован полигон ШалхиПосле атаки ВСУ на Смоленскую область горит нефтебаза

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, безэкипажные катера