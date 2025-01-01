https://crimea.ria.ru/20250101/tri-bezekipazhnykh-katera-unichtozheny-v-akvatorii-chernogo-morya-1143047398.html
Три безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря
Три безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Три безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря
Черноморский флот ликвидировал три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T12:26
2025-01-01T12:26
2025-01-01T12:29
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
безэкипажные катера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137723671_109:50:530:287_1920x0_80_0_0_e62ccdd50af5f36f0317d9f82c80f32b.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Черноморский флот ликвидировал три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в Минобороны сообщили о ликвидации восьми безэкипажных катеров ВСУ. Позднее в Черном море были уничтожены еще три украинских безэкипажных катера.В ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на регионы России – над восемью регионами страны были сбиты 68 беспилотников, в том числе 17 – над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем отражена атака ВСУ - сбиты четыре воздушные целиВ Северной Осетии атакован полигон ШалхиПосле атаки ВСУ на Смоленскую область горит нефтебаза
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137723671_144:0:530:289_1920x0_80_0_0_a8586194a9c7a054daec004a441b92a9.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, безэкипажные катера
Три безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря
В акватории Черного моря уничтожены три безэкипажных катера
12:26 01.01.2025 (обновлено: 12:29 01.01.2025)