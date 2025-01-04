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В Киеве прогремела серия взрывов
В Киеве прогремела серия взрывов - РИА Новости Крым, 04.01.2025
В Киеве прогремела серия взрывов
В Киеве в ночь на 4 января прогремели взрывы. Об этом сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T07:27
2025-01-04T07:27
2025-01-04T07:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Киеве в ночь на 4 января прогремели взрывы. Об этом сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко.По его данным, громко было на левом берегу Днепра.По информации киевской районной военной администрации, сирены воздушной тревоги звучали в Киеве в течение получаса около полуночи.Прогремели взрывы и в Хмельницкой области. По данным главы местной районной военной администрации Сергея Тюрина. есть повреждения инфраструктуры.Воздушная тревога почти всю ночь звучала в Полтавской области, выли сирены и в подконтрольном Украине Запорожье.Накануне спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что 1 января административные здания Верховной рады Украины, где размещены комитеты и подразделения аппарата, получили повреждения в результате взрывов.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: разбиты военные аэродромы и объекты энергетикиРоссийская армия нанесла удар по военному аэродрому на УкраинеПо Украине нанесены 37 групповых ударов по энергообъектам и аэродромам
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РИА Новости Крым
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украина, киев, виталий кличко, взрыв, в мире, новости, хмельницкая область, полтавская область, запорожье
В Киеве прогремела серия взрывов
В Киеве прогремели взрывы
07:27 04.01.2025 (обновлено: 07:31 04.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Киеве в ночь на 4 января прогремели взрывы. Об этом сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его данным, громко было на левом берегу Днепра.
"На левом берегу работают силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях", - написал он в Telegram-канале.
По информации киевской районной военной администрации, сирены воздушной тревоги звучали в Киеве в течение получаса около полуночи.
Прогремели взрывы и в Хмельницкой области. По данным главы местной районной военной администрации Сергея Тюрина. есть повреждения инфраструктуры.
Воздушная тревога почти всю ночь звучала в Полтавской области, выли сирены и в подконтрольном Украине Запорожье.
Накануне спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что 1 января административные здания Верховной рады Украины
, где размещены комитеты и подразделения аппарата, получили повреждения в результате взрывов.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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