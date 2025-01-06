Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 6 января - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250106/kakoy-segodnya-prazdnik-6-yanvarya-1133988501.html
Какой сегодня праздник: 6 января
Какой сегодня праздник: 6 января - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Какой сегодня праздник: 6 января
6 января мир празднует Хур-хрум-день. У восточных христиан – Сочельник. Также в этот день родились французская героиня Жанна д’Арк, итальянский актер и певец... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T00:00
2025-01-06T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
история
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110251/79/1102517944_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f2067aae0719822b07b8b52b68a3ca69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. 6 января мир празднует Хур-хрум-день. У восточных христиан – Сочельник. Также в этот день родились французская героиня Жанна д’Арк, итальянский актер и певец Адриано Челентано.Что празднуют в миреВосточные христиане накануне Рождества празднуют Сочельник – святую ночь перед рождением Христа. Это заключительный день Рождественского поста. По традиции, до "вечерней звезды" за стол не садятся и не едят. С появлением на небе огонька стол накрывают белой скатертью, затем к трапезе выставляют 12 постных блюд, одно из которых сочиво – зерновая каша с медом и фруктами.Веселый праздник Хур-хрум-день или День хурмы отмечают все любители яркого сладкого фрукта. Многие называют хурму "маленьким солнцем": лакомство приносит и пользу, и радость. Еще 6 января можно отметить День яблони, День магического мышления и День обнимашек. Именины у Евгении, Клавдии, Артема, Николая, Сергея.Знаменательные событияВ 1813 году российский император Александр I издал манифест об окончании Отечественной войны 1812 года, провозглашавший победу русской армии над французами.В 1834 году император Николай I принял новый Государственный гимн Российской империи "Боже, царя храни!" поэта Василия Жуковского и композитора Алексея Львова.В 1943 году в СССР для личного состава Советской Армии введены погоны.Кто родилсяВ 1412 году родилась национальная героиня Франции Жанна д’Арк. В 12 лет девочка стала слышать голоса святых, которые говорили, что она спасет Францию от бургундцев и англичан. В 17 лет она собрала войско и разгромила армию захватчиков. Однако вернувший власть французский король обвинил Жанну в ереси. Девушку заживо сожгли на костре. В 1920 году Католическая церковь объявила д’Арк святой.В 1911 году на свет появился Народный артист СССР Николай Крючков. Актерскому мастерству Крючков научился в Московском центральном театре рабочей молодежи. Дебютировал в фильме Бориса Барнета "Окраина". Слава пришла к нему после роли Клима Ярко в ленте "Трактористы". А после фильмов "Сталинградская битва", "Тревожная молодость", "Сорок первый" Крючков стал "живой легендой" советского кино.87-летие отмечает итальянский актер и певец Адриано Челентано. Его образование – всего пять классов начальной школы, но перед ним как гениальным самоучкой снимали шляпу даже мэтры кинематографа. Он выпустил более 40 музыкальных альбомов и снялся почти в полусотне фильмов. В России Челентано знаменит по лентам "Блеф", "Бинго-бонго", "Укрощение строптивого", "Джекпот".Также 6 января родились экс-супруга президента РФ Людмила Путина, британский актер Эдди Редмэйн, российская супермодель Ирина Шейк и другие.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110251/79/1102517944_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_75b1230812db0f6cd5639c6cede943be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости, история, россия, в мире
Какой сегодня праздник: 6 января

Что отмечают в России и в мире 6 января

00:00 06.01.2025
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКаша кутья из перловой крупы на праздничном рождественском столе
Каша кутья из перловой крупы на праздничном рождественском столе - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. 6 января мир празднует Хур-хрум-день. У восточных христиан – Сочельник. Также в этот день родились французская героиня Жанна д’Арк, итальянский актер и певец Адриано Челентано.

Что празднуют в мире

Восточные христиане накануне Рождества празднуют Сочельник – святую ночь перед рождением Христа. Это заключительный день Рождественского поста. По традиции, до "вечерней звезды" за стол не садятся и не едят. С появлением на небе огонька стол накрывают белой скатертью, затем к трапезе выставляют 12 постных блюд, одно из которых сочиво – зерновая каша с медом и фруктами.
Веселый праздник Хур-хрум-день или День хурмы отмечают все любители яркого сладкого фрукта. Многие называют хурму "маленьким солнцем": лакомство приносит и пользу, и радость.
Еще 6 января можно отметить День яблони, День магического мышления и День обнимашек. Именины у Евгении, Клавдии, Артема, Николая, Сергея.

Знаменательные события

В 1813 году российский император Александр I издал манифест об окончании Отечественной войны 1812 года, провозглашавший победу русской армии над французами.
В 1834 году император Николай I принял новый Государственный гимн Российской империи "Боже, царя храни!" поэта Василия Жуковского и композитора Алексея Львова.
В 1943 году в СССР для личного состава Советской Армии введены погоны.

Кто родился

В 1412 году родилась национальная героиня Франции Жанна д’Арк. В 12 лет девочка стала слышать голоса святых, которые говорили, что она спасет Францию от бургундцев и англичан. В 17 лет она собрала войско и разгромила армию захватчиков. Однако вернувший власть французский король обвинил Жанну в ереси. Девушку заживо сожгли на костре. В 1920 году Католическая церковь объявила д’Арк святой.
В 1911 году на свет появился Народный артист СССР Николай Крючков. Актерскому мастерству Крючков научился в Московском центральном театре рабочей молодежи. Дебютировал в фильме Бориса Барнета "Окраина". Слава пришла к нему после роли Клима Ярко в ленте "Трактористы". А после фильмов "Сталинградская битва", "Тревожная молодость", "Сорок первый" Крючков стал "живой легендой" советского кино.
87-летие отмечает итальянский актер и певец Адриано Челентано. Его образование – всего пять классов начальной школы, но перед ним как гениальным самоучкой снимали шляпу даже мэтры кинематографа. Он выпустил более 40 музыкальных альбомов и снялся почти в полусотне фильмов. В России Челентано знаменит по лентам "Блеф", "Бинго-бонго", "Укрощение строптивого", "Джекпот".
Также 6 января родились экс-супруга президента РФ Людмила Путина, британский актер Эдди Редмэйн, российская супермодель Ирина Шейк и другие.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовостиИсторияРоссияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в понедельник: ветер принесет тепло
00:00Какой сегодня праздник: 6 января
23:107 человек погибли на пожаре в Кировской области
22:38Разлив мазута в Крыму и контратака ВСУ под Курском: главное за день
22:13Украинский дрон атаковал машину с 4 детьми в Харьковской области
22:02Рейд в Севастополе открыли
21:53Астропрогноз на 2025 год для знаков зодиака стихии Воды
21:30В Севастополе остановили катера и паром
21:22Опасен ли метапневмовирус для россиян
20:55Детокс в праздники: полезные правила и табу
20:32Новые пятна мазута обнаружили у бухты Капсель в Крыму
20:23Ситуация на Крымском мосту - последние данные
20:06В Севастополе собрали 84,5 тонн загрязненного мазутом грунта
19:54Давай попробуем "кроп": в Крыму барбер стрижет бойцов в госпитале
19:44Родителей погибшего при атаке ВСУ мальчика переведут в больницу в Крым
19:23Под Анапой есть угроза повторных выбросов мазута на берег
18:55Сибирский антициклон принесет в Крым ясные дни
18:29Когда поднимут затонувшие в Керченском проливе танкеры
18:15Крымский мост вечером в воскресенье - сколько ждать проезда
18:06Подросток и женщина пострадали при атаке ВСУ под Белгородом
Лента новостейМолния