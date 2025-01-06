https://crimea.ria.ru/20250106/ugoschenie-i-kolyadki-kak-otmetyat-rozhdestvo-v-novom-khersonese-1143110419.html

Угощение и колядки: как отметят Рождество в Новом Херсонесе

Угощение и колядки: как отметят Рождество в Новом Херсонесе - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Угощение и колядки: как отметят Рождество в Новом Херсонесе

Рождественские торжества начнутся в Свято-Владимирском монастыре на Херсонесе накануне 7 января. Об этом сообщили в Telegram-канале Нового Херсонеса. РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T07:12

2025-01-06T07:12

2025-01-06T07:12

новый херсонес

рождество христово

новогодние каникулы в крыму

владимирский собор

севастополь

общество

рпц (русская православная церковь)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Рождественские торжества начнутся в Свято-Владимирском монастыре на Херсонесе накануне 7 января. Об этом сообщили в Telegram-канале Нового Херсонеса.Как говорится в объявлении, уже в 17.00 6 января во Владимирском соборе состоится Всенощное бдение."Этот особый вид богослужения — подготовка души к встрече великого праздника", - отмечается в сообщении.Исповедаться можно будет в 23.00, а ночная Божественная литургия начнется ровно в полночь.Для тех, кто не сможет присутствовать на ночной литургии, 7 января, непосредственно в рождественский праздник состоится утренняя Божественная литургия. Она запланирована на 10 утра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250104/kak-v-krymu-obespechat-bezopasnost-vo-vremya-bogosluzheniy-na-rozhdestvo-1143086224.html

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый херсонес, рождество христово, новогодние каникулы в крыму, владимирский собор, севастополь, общество, рпц (русская православная церковь)