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Угощение и колядки: как отметят Рождество в Новом Херсонесе - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Угощение и колядки: как отметят Рождество в Новом Херсонесе
Угощение и колядки: как отметят Рождество в Новом Херсонесе - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Угощение и колядки: как отметят Рождество в Новом Херсонесе
Рождественские торжества начнутся в Свято-Владимирском монастыре на Херсонесе накануне 7 января. Об этом сообщили в Telegram-канале Нового Херсонеса. РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T07:12
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новый херсонес
рождество христово
новогодние каникулы в крыму
владимирский собор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Рождественские торжества начнутся в Свято-Владимирском монастыре на Херсонесе накануне 7 января. Об этом сообщили в Telegram-канале Нового Херсонеса.Как говорится в объявлении, уже в 17.00 6 января во Владимирском соборе состоится Всенощное бдение."Этот особый вид богослужения — подготовка души к встрече великого праздника", - отмечается в сообщении.Исповедаться можно будет в 23.00, а ночная Божественная литургия начнется ровно в полночь.Для тех, кто не сможет присутствовать на ночной литургии, 7 января, непосредственно в рождественский праздник состоится утренняя Божественная литургия. Она запланирована на 10 утра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новый херсонес, рождество христово, новогодние каникулы в крыму, владимирский собор, севастополь, общество, рпц (русская православная церковь)
Угощение и колядки: как отметят Рождество в Новом Херсонесе

В Новом Херсонесе Рождество Христово встретят молитвой и колядками

07:12 06.01.2025
 
© Пресс-служба Крымской митрополииНовый год и Рождество Христово
Новый год и Рождество Христово
© Пресс-служба Крымской митрополии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Рождественские торжества начнутся в Свято-Владимирском монастыре на Херсонесе накануне 7 января. Об этом сообщили в Telegram-канале Нового Херсонеса.
Как говорится в объявлении, уже в 17.00 6 января во Владимирском соборе состоится Всенощное бдение.
"Этот особый вид богослужения — подготовка души к встрече великого праздника", - отмечается в сообщении.
Исповедаться можно будет в 23.00, а ночная Божественная литургия начнется ровно в полночь.
"После завершения службы всех ожидает праздничное угощение. Это традиционное гостеприимство не обойдется без рождественских песнопений и колядок, которые исполнят участники архиерейского хора Свято-Владимирского монастыря", - отмечают в объявлении.
Для тех, кто не сможет присутствовать на ночной литургии, 7 января, непосредственно в рождественский праздник состоится утренняя Божественная литургия. Она запланирована на 10 утра.
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Новый ХерсонесРождество ХристовоНовогодние каникулы в КрымуВладимирский соборСевастопольОбществоРПЦ (Русская православная церковь)
 
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