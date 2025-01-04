https://crimea.ria.ru/20250104/tretiy-bespilotnik-sbit-nad-leningradskoy-oblastyu-1143086060.html

Третий за утро беспилотник сбит над Ленинградской областью

Третий за утро беспилотник сбит над Ленинградской областью - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Третий за утро беспилотник сбит над Ленинградской областью

Еще один украинский беспилотник уничтожили силы противовоздушной обороны над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T10:44

2025-01-04T10:44

2025-01-04T10:49

ленинградская область

александр дрозденко

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

пво

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник уничтожили силы противовоздушной обороны над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По его словам, БПЛА уничтожен в районе Лужской губы, как и предыдущие два.Дрозденко добавил, что повреждений и пострадавших не зафиксировано. Силы ПВО продолжают мониторинг воздушного пространства над областью.В Минобороны сообщали, что в течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты два беспилотника.В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов. Режим был отменен в 10:15.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250104/16-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-regionami-rossii-za-noch-1143084747.html

ленинградская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, александр дрозденко, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пво, новости, россия