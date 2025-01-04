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Третий за утро беспилотник сбит над Ленинградской областью - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Третий за утро беспилотник сбит над Ленинградской областью
Третий за утро беспилотник сбит над Ленинградской областью - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Третий за утро беспилотник сбит над Ленинградской областью
Еще один украинский беспилотник уничтожили силы противовоздушной обороны над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T10:44
2025-01-04T10:49
ленинградская область
александр дрозденко
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
пво
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник уничтожили силы противовоздушной обороны над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По его словам, БПЛА уничтожен в районе Лужской губы, как и предыдущие два.Дрозденко добавил, что повреждений и пострадавших не зафиксировано. Силы ПВО продолжают мониторинг воздушного пространства над областью.В Минобороны сообщали, что в течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты два беспилотника.В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов. Режим был отменен в 10:15.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250104/16-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-regionami-rossii-za-noch-1143084747.html
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ленинградская область, александр дрозденко, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пво, новости, россия
Третий за утро беспилотник сбит над Ленинградской областью

В Ленинградской области сбили третий беспилотник – губернатор

10:44 04.01.2025 (обновлено: 10:49 04.01.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник уничтожили силы противовоздушной обороны над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, БПЛА уничтожен в районе Лужской губы, как и предыдущие два.
"Обломки беспилотника упали в лесном массиве. На месте работают оперативные службы", - написал он в Telegram-канале.
Дрозденко добавил, что повреждений и пострадавших не зафиксировано. Силы ПВО продолжают мониторинг воздушного пространства над областью.
В Минобороны сообщали, что в течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты два беспилотника.
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов. Режим был отменен в 10:15.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияПВОНовостиРоссия
 
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