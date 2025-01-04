https://crimea.ria.ru/20250104/vsu-atakovali-gorlovku-kassetami-raneny-devyat-chelovek-1143088128.html
ВСУ атаковали Горловку "кассетами": ранены девять человек
ВСУ атаковали Горловку "кассетами": ранены девять человек - РИА Новости Крым, 04.01.2025
ВСУ атаковали Горловку "кассетами": ранены девять человек
Девять мирных жителей Горловки пострадали в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T13:05
2025-01-04T13:05
2025-01-04T13:11
горловка
донецкая народная республика (днр)
иван приходько
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Девять мирных жителей Горловки пострадали в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Приходько сообщил, что в результате обстрела ВСУ жилого массива "Комсомолец" прямым попаданием было повреждено одно из учреждений.Ранее трое мужчин получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Горловку. Также ВСУ ударили по Горловке из артиллерии натовскими снарядами.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли жилой массив Горловки: ранены пять человекРедактор телеканала "Известия" погиб в зоне спецоперацииВСУ ударили "кассетами" по больнице в Горловке – ранены 9 мирных жителей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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горловка, донецкая народная республика (днр), иван приходько, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, происшествия, новости
ВСУ атаковали Горловку "кассетами": ранены девять человек
В Горловке при атаке кассетными боеприпасами пострадали девять мирных жителей
13:05 04.01.2025 (обновлено: 13:11 04.01.2025)