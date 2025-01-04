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ВСУ атаковали Горловку "кассетами": ранены девять человек

ВСУ атаковали Горловку "кассетами": ранены девять человек - РИА Новости Крым, 04.01.2025

ВСУ атаковали Горловку "кассетами": ранены девять человек

Девять мирных жителей Горловки пострадали в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T13:05

2025-01-04T13:05

2025-01-04T13:11

горловка

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Девять мирных жителей Горловки пострадали в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Приходько сообщил, что в результате обстрела ВСУ жилого массива "Комсомолец" прямым попаданием было повреждено одно из учреждений.Ранее трое мужчин получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Горловку. Также ВСУ ударили по Горловке из артиллерии натовскими снарядами.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли жилой массив Горловки: ранены пять человекРедактор телеканала "Известия" погиб в зоне спецоперацииВСУ ударили "кассетами" по больнице в Горловке – ранены 9 мирных жителей

горловка

донецкая народная республика (днр)

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2025

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