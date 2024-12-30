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ВСУ ударили по Горловке натовскими снарядами – есть раненные
ВСУ ударили по Горловке натовскими снарядами – есть раненные - РИА Новости Крым, 30.12.2024
ВСУ ударили по Горловке натовскими снарядами – есть раненные
Трое мужчин получили ранения в результате атаки укрраинских беспилотников на Горловку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T14:25
2024-12-30T14:25
2024-12-30T14:25
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Трое мужчин получили ранения в результате атаки укрраинских беспилотников на Горловку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что в понедельник боевики атаковали несколько жилых районов города. Утром с беспилотников были сброшены взрывоопасные предметы на Никитовский район, а также на жилой массив "Строитель". Кроме того, огнем врага ранен мужчина на улице Кончаловского.Также ВСУ ударили по Горловке из артиллерии натовскими снарядами.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли жилой массив Горловки: ранены пять человекРедактор телеканала "Известия" погиб в зоне спецоперацииВСУ ударили "кассетами" по больнице в Горловке – ранены 9 мирных жителей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, обстрелы всу, происшествия, поставки западного оружия украине, новости, горловка
ВСУ ударили по Горловке натовскими снарядами – есть раненные
В Горловке при атаке ВСУ ранены три мирных жителя
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Трое мужчин получили ранения в результате атаки укрраинских беспилотников на Горловку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что в понедельник боевики атаковали несколько жилых районов города. Утром с беспилотников были сброшены взрывоопасные предметы на Никитовский район, а также на жилой массив "Строитель". Кроме того, огнем врага ранен мужчина на улице Кончаловского.
Также ВСУ ударили по Горловке из артиллерии натовскими снарядами.
"В 10.50 был обстрелян населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 11.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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