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Объекты энергетики Украины подверглись ударам российских ракет и дронов

Объекты энергетики Украины подверглись ударам российских ракет и дронов - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Объекты энергетики Украины подверглись ударам российских ракет и дронов

Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетики, обслуживающим предприятия украинской "оборонки", и инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T12:31

2025-01-02T12:31

2025-01-02T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетики, обслуживающим предприятия украинской "оборонки", и инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов", - говорится в сообщении.Кроме того, за минувшие сутки нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: разбиты аэродромы и пункт сборки морских дроновТри безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моряНад Севастополем отражена атака ВСУ - сбиты четыре воздушные цели

https://crimea.ria.ru/20250102/97-bespilotnikov-i-su-27-sbila-rossiyskaya-pvo-1143066887.html

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2025

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новости, украина, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво