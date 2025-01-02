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Объекты энергетики Украины подверглись ударам российских ракет и дронов - РИА Новости Крым, 02.01.2025
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Объекты энергетики Украины подверглись ударам российских ракет и дронов
Объекты энергетики Украины подверглись ударам российских ракет и дронов - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Объекты энергетики Украины подверглись ударам российских ракет и дронов
Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетики, обслуживающим предприятия украинской "оборонки", и инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T12:31
2025-01-02T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетики, обслуживающим предприятия украинской "оборонки", и инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов", - говорится в сообщении.Кроме того, за минувшие сутки нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: разбиты аэродромы и пункт сборки морских дроновТри безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моряНад Севастополем отражена атака ВСУ - сбиты четыре воздушные цели
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новости, украина, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво
Объекты энергетики Украины подверглись ударам российских ракет и дронов

На Украине поражены объекты энергетики и военные аэродромы ВСУ – Минобороны

12:31 02.01.2025
 
© Министерство обороны РФРакета "Калибр"
Ракета Калибр
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетики, обслуживающим предприятия украинской "оборонки", и инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.
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