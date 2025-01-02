https://crimea.ria.ru/20250102/ubili-zhenschinu-i-podrostka-britanskiy-naemnik-rasskazal-o-zverstvakh-vsu-1143065352.html

"Убили женщину и подростка": британский наемник рассказал о зверствах ВСУ

"Убили женщину и подростка": британский наемник рассказал о зверствах ВСУ - РИА Новости Крым, 02.01.2025

"Убили женщину и подростка": британский наемник рассказал о зверствах ВСУ

Командиры подразделений вооруженных сил Украины в зоне проведения СВО совершают военные преступления, в том числе приказывают солдатам расстреливать мирных... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T10:31

2025-01-02T10:31

2025-01-02T10:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Командиры подразделений вооруженных сил Украины в зоне проведения СВО совершают военные преступления, в том числе приказывают солдатам расстреливать мирных жителей. Об этом РИА Новости рассказал взятый в плен в Донбассе наемник из Великобритании Хейден Уильям Дэвис, который в числе других 12 наемников покинул позиции в знак протеста против действий командования ВСУ."Нам очень не нравится командование, которое допускает совершение военных преступлений. Я был на позиции, вообще моей задачей было находится на наблюдательном пункте. Я лично слышал по рации, как кому-то был отдан приказ убить трех человек. Я помню, как один из командиров сказал: "Убей их". Где-то на другой позиции. Я не знаю, где точно, но я практически уверен, что там женщину и подростка убили", - рассказал британец.По словам мужчины, для него и других его сослуживцев, находившихся с ним на наблюдательном пункте, это стало "последней каплей", и они "захотели разорвать контракты в данную минуту".Дэвис также отметил, что командование ВСУ использует личный состав "как мясо".После того, как британец покинул позицию, он прятался два месяца в одном из блиндажей. Дэвис добавил, что многие наемники из разных стран, воевавших на стороне ВСУ, уже погибли."Если вы придете на Украину в качестве бойца иностранного легиона…, здесь вы будете уничтожены... Ничего хорошего в этом нет, и Украине тоже на вас наплевать", - пояснил он.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее сообщал, что с начала специальной военной операции на Украину приехали около 15 тысяч наемников из более чем 100 государств для участия в боевых действиях против российских войск.По данным посла, вербовку наемников на сторону киевского режима активно ведут правоэкстремистские и неонацистские организации ряда европейских стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойманного в Курской области наемника из Британии заключили под стражуРоссия докажет преступления наемников на своей территорииСуд арестовал наемника из США за теракт и убийства в Курской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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