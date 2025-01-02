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"Убили женщину и подростка": британский наемник рассказал о зверствах ВСУ
"Убили женщину и подростка": британский наемник рассказал о зверствах ВСУ - РИА Новости Крым, 02.01.2025
"Убили женщину и подростка": британский наемник рассказал о зверствах ВСУ
Командиры подразделений вооруженных сил Украины в зоне проведения СВО совершают военные преступления, в том числе приказывают солдатам расстреливать мирных... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T10:31
2025-01-02T10:31
2025-01-02T10:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Командиры подразделений вооруженных сил Украины в зоне проведения СВО совершают военные преступления, в том числе приказывают солдатам расстреливать мирных жителей. Об этом РИА Новости рассказал взятый в плен в Донбассе наемник из Великобритании Хейден Уильям Дэвис, который в числе других 12 наемников покинул позиции в знак протеста против действий командования ВСУ."Нам очень не нравится командование, которое допускает совершение военных преступлений. Я был на позиции, вообще моей задачей было находится на наблюдательном пункте. Я лично слышал по рации, как кому-то был отдан приказ убить трех человек. Я помню, как один из командиров сказал: "Убей их". Где-то на другой позиции. Я не знаю, где точно, но я практически уверен, что там женщину и подростка убили", - рассказал британец.По словам мужчины, для него и других его сослуживцев, находившихся с ним на наблюдательном пункте, это стало "последней каплей", и они "захотели разорвать контракты в данную минуту".Дэвис также отметил, что командование ВСУ использует личный состав "как мясо".После того, как британец покинул позицию, он прятался два месяца в одном из блиндажей. Дэвис добавил, что многие наемники из разных стран, воевавших на стороне ВСУ, уже погибли."Если вы придете на Украину в качестве бойца иностранного легиона…, здесь вы будете уничтожены... Ничего хорошего в этом нет, и Украине тоже на вас наплевать", - пояснил он.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее сообщал, что с начала специальной военной операции на Украину приехали около 15 тысяч наемников из более чем 100 государств для участия в боевых действиях против российских войск.По данным посла, вербовку наемников на сторону киевского режима активно ведут правоэкстремистские и неонацистские организации ряда европейских стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойманного в Курской области наемника из Британии заключили под стражуРоссия докажет преступления наемников на своей территорииСуд арестовал наемника из США за теракт и убийства в Курской области
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новости, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу, новости сво
"Убили женщину и подростка": британский наемник рассказал о зверствах ВСУ
Командиры ВСУ приказывают солдатам расстреливать мирных жителей – наемник из Британии
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Командиры подразделений вооруженных сил Украины в зоне проведения СВО совершают военные преступления, в том числе приказывают солдатам расстреливать мирных жителей. Об этом РИА Новости рассказал взятый в плен в Донбассе наемник из Великобритании Хейден Уильям Дэвис, который в числе других 12 наемников покинул позиции в знак протеста против действий командования ВСУ.
"Нам очень не нравится командование, которое допускает совершение военных преступлений. Я был на позиции, вообще моей задачей было находится на наблюдательном пункте. Я лично слышал по рации, как кому-то был отдан приказ убить трех человек. Я помню, как один из командиров сказал: "Убей их". Где-то на другой позиции. Я не знаю, где точно, но я практически уверен, что там женщину и подростка убили", - рассказал британец.
По словам мужчины, для него и других его сослуживцев, находившихся с ним на наблюдательном пункте, это стало "последней каплей", и они "захотели разорвать контракты в данную минуту".
Дэвис также отметил, что командование ВСУ использует личный состав "как мясо".
"Они говорят, что ты будешь находиться на позиции от трех до пяти дней, но держит тебя там десять дней, а потом посылают тебя на другую позицию. Я наотрез отказался переходить на другую позицию: нет никакой информации, у нас нет снаряжения", - сказал наемник.
После того, как британец покинул позицию, он прятался два месяца в одном из блиндажей. Дэвис добавил, что многие наемники из разных стран, воевавших на стороне ВСУ, уже погибли.
"Если вы придете на Украину в качестве бойца иностранного легиона…, здесь вы будете уничтожены... Ничего хорошего в этом нет, и Украине тоже на вас наплевать", - пояснил он.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее сообщал
, что с начала специальной военной операции на Украину приехали около 15 тысяч наемников из более чем 100 государств для участия в боевых действиях против российских войск.
По данным посла, вербовку наемников на сторону киевского режима активно ведут правоэкстремистские и неонацистские организации ряда европейских стран.
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