https://crimea.ria.ru/20250102/ochered-na-krymskiy-most-vyrosla-v-tri-raza-za-chas-1143065754.html
Очередь на Крымский мост выросла в три раза за час
Очередь на Крымский мост выросла в три раза за час - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Очередь на Крымский мост выросла в три раза за час
В очереди к досмотровыми пунктам у Крымского моста стоят 205 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T11:11
2025-01-02T11:11
2025-01-02T11:11
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мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. В очереди к досмотровыми пунктам у Крымского моста стоят 205 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."В очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств", – сказано в сообщении.Уточняется, что со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра по данным на 11 часов стоят 85 автомобилей. В 10 часов очередь составляла 50 машин.Мостовой переход периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мост, керчь, керченский пролив, тамань, транспорт, крым, новости крыма
Очередь на Крымский мост выросла в три раза за час
В очереди на Крымский мост стоят 205 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. В очереди к досмотровыми пунктам у Крымского моста стоят 205 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств", – сказано в сообщении.
Уточняется, что со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра по данным на 11 часов стоят 85 автомобилей. В 10 часов очередь составляла 50 машин.
Мостовой переход периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.