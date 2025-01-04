https://crimea.ria.ru/20250104/v-voronezhe-bespilotniki-upali-na-zhilye-doma-1143087464.html

В Воронеже беспилотники упали на жилые дома

В Воронеже беспилотники упали на жилые дома - РИА Новости Крым, 04.01.2025

В Воронеже беспилотники упали на жилые дома

В Воронеже и пригороде сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T12:21

2025-01-04T12:21

2025-01-04T12:33

воронеж

воронежская область

атака украинских беспилотников на воронеж

александр гусев

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134217485_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d660221a5cd48e2921e6195f32e7d273.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Воронеже и пригороде сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным губернатора региона Александра Гусева, БПЛА упали на территорию жилых домов.По предварительной информации, пострадавших нет, уточнил губернатор. На местах происшествий работают оперативные службы, информация уточняется.В ночь на субботу вражеской атаке беспилотников подверглась Смоленская область, над регионом уничтожили пять дронов ВСУ.В течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты четыре беспилотника. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов. Режим был отменен в 10:15.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую областьВ Санкт-Петербурге сняли ограничения в аэропорту ПулковоАтака беспилотников на Смоленскую область – что известно

воронеж

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж, александр гусев, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, новости