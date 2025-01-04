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В Воронеже беспилотники упали на жилые дома - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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В Воронеже беспилотники упали на жилые дома
В Воронеже беспилотники упали на жилые дома - РИА Новости Крым, 04.01.2025
В Воронеже беспилотники упали на жилые дома
В Воронеже и пригороде сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T12:21
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воронеж
воронежская область
атака украинских беспилотников на воронеж
александр гусев
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Воронеже и пригороде сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным губернатора региона Александра Гусева, БПЛА упали на территорию жилых домов.По предварительной информации, пострадавших нет, уточнил губернатор. На местах происшествий работают оперативные службы, информация уточняется.В ночь на субботу вражеской атаке беспилотников подверглась Смоленская область, над регионом уничтожили пять дронов ВСУ.В течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты четыре беспилотника. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов. Режим был отменен в 10:15.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую областьВ Санкт-Петербурге сняли ограничения в аэропорту ПулковоАтака беспилотников на Смоленскую область – что известно
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воронеж, воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж, александр гусев, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, новости
В Воронеже беспилотники упали на жилые дома

В Воронеже и пригороде беспилотники упали на жилые дома – губернатор

12:21 04.01.2025 (обновлено: 12:33 04.01.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра ГусеваНалет БПЛА на Воронеж
Налет БПЛА на Воронеж
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Воронеже и пригороде сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным губернатора региона Александра Гусева, БПЛА упали на территорию жилых домов.
"Произошло падение нескольких БПЛА на территорию жилых домов Левобережного района города. В ряде квартир повреждены окна", - написал он в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет, уточнил губернатор. На местах происшествий работают оперативные службы, информация уточняется.
В ночь на субботу вражеской атаке беспилотников подверглась Смоленская область, над регионом уничтожили пять дронов ВСУ.
В течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты четыре беспилотника.
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов. Режим был отменен в 10:15.
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ВоронежВоронежская областьАтака украинских беспилотников на ВоронежАлександр ГусевМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияБезопасностьНовости
 
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