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Крымский мост: со стороны Керчи начала расти очередь - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Крымский мост: со стороны Керчи начала расти очередь
Крымский мост: со стороны Керчи начала расти очередь - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Крымский мост: со стороны Керчи начала расти очередь
К полудню субботы у Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T12:10
2025-01-04T12:16
крым
крымский мост
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. К полудню субботы у Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Проезд по нему разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Движение по ней было запущено с целью обеспечить выход к Крымскому мосту и сократить время пути из Краснодарского края до Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости крыма, краснодарский край, новости
Крымский мост: со стороны Керчи начала расти очередь

У Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи

12:10 04.01.2025 (обновлено: 12:16 04.01.2025)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. К полудню субботы у Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств. Ожидание около часа", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Проезд по нему разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Движение по ней было запущено с целью обеспечить выход к Крымскому мосту и сократить время пути из Краснодарского края до Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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