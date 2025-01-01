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Пьяный водитель бульдозера стал виновником смертельного ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 01.01.2025
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Пьяный водитель бульдозера стал виновником смертельного ДТП на Кубани
Пьяный водитель бульдозера стал виновником смертельного ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Пьяный водитель бульдозера стал виновником смертельного ДТП на Кубани
В Краснодарском крае 70-летний мужчина на легковом авто погиб после столкновения с выехавшим на встречную полосу бульдозером под управлением пьяного водителя... РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T21:31
2025-01-01T21:31
новости
происшествия
краснодарский край
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дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае 70-летний мужчина на легковом авто погиб после столкновения с выехавшим на встречную полосу бульдозером под управлением пьяного водителя без прав. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.В результате аварии 70-летний водитель легкового авто погиб на месте происшествия. ДТП произошло вечером в среду в Ейском районе.Ранее в среду мотоциклист и его пассажир разбились насмерть на трассе "Дон" на Кубани. Авария произошла вечером 1 января в районе Горячего Ключа.На минувшей неделе в Северском районе Краснодарского края легковое авто слетело с дороги и врезалась в препятствие. В результате один человек погиб и двое пострадали.Днем ранее на Кубани Volkswagen влетел в рейсовый автобус. Водитель иномарки погиб, еще несколько человек, в том числе ребенок, пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадалиИномарка влетела в КамАЗ на Кубани - погибли два человекаСтрашная статистика: на дорогах Крыма за год погибли 186 человек
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
новости, происшествия, краснодарский край, кубань, ейск, госавтоинспекция кубани, дтп
Пьяный водитель бульдозера стал виновником смертельного ДТП на Кубани

Пьяный водитель бульдозера без прав стал причиной аварии со смертельным исходом на Кубани

21:31 01.01.2025
 
© РИА Новости . УГИБДД по Ставропольскому краю / Перейти в фотобанкДТП. архив
ДТП. архив - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . УГИБДД по Ставропольскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае 70-летний мужчина на легковом авто погиб после столкновения с выехавшим на встречную полосу бульдозером под управлением пьяного водителя без прав. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

"Водитель экскаватора-погрузчика, не имея прав на управление транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Lada Vesta", – рассказали в ведомстве.

В результате аварии 70-летний водитель легкового авто погиб на месте происшествия. ДТП произошло вечером в среду в Ейском районе.
Ранее в среду мотоциклист и его пассажир разбились насмерть на трассе "Дон" на Кубани. Авария произошла вечером 1 января в районе Горячего Ключа.
На минувшей неделе в Северском районе Краснодарского края легковое авто слетело с дороги и врезалась в препятствие. В результате один человек погиб и двое пострадали.
Днем ранее на Кубани Volkswagen влетел в рейсовый автобус. Водитель иномарки погиб, еще несколько человек, в том числе ребенок, пострадали.
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НовостиПроисшествияКраснодарский крайКубаньЕйскГосавтоинспекция КубаниДТП
 
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