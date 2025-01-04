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Лобовое столкновение с автобусом в Сочи – есть погибший - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Лобовое столкновение с автобусом в Сочи – есть погибший
Лобовое столкновение с автобусом в Сочи – есть погибший - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Лобовое столкновение с автобусом в Сочи – есть погибший
В Сочи при столкновении с пассажирским автобусом погиб водитель кроссовера. Об этом сообщили в УМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 04.01.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Сочи при столкновении с пассажирским автобусом погиб водитель кроссовера. Об этом сообщили в УМВД по Краснодарскому краю.Отмечается, что авария произошла в субботу на трассе Джугба – Сочи в Лазаревском районе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сочи, кубань, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия, дтп, транспорт, новости
Лобовое столкновение с автобусом в Сочи – есть погибший

В Сочи при лобовом столкновении с рейсовым автобусом погиб водитель иномарки

17:19 04.01.2025
 
© 23 МВДВ Сочи при лобовом столкновении кроссовера и рейсового автобуса погиб водитель иномарки
В Сочи при лобовом столкновении кроссовера и рейсового автобуса погиб водитель иномарки
© 23 МВД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Сочи при столкновении с пассажирским автобусом погиб водитель кроссовера. Об этом сообщили в УМВД по Краснодарскому краю.
Отмечается, что авария произошла в субботу на трассе Джугба – Сочи в Лазаревском районе.

"Водитель Toyota Raw4 выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено, и столкнулся с автобусом ЛиАЗ. В результате ДТП погиб 55-летний водитель иномарки", - сказано в сообщении.

© 23 МВДВ Сочи при лобовом столкновении кроссовера и рейсового автобуса погиб водитель иномарки
В Сочи при лобовом столкновении кроссовера и рейсового автобуса погиб водитель иномарки
© 23 МВД
В Сочи при лобовом столкновении кроссовера и рейсового автобуса погиб водитель иномарки
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СочиКубаньКраснодарский крайМВД по Краснодарскому краюПроисшествияДТПТранспортНовости
 
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