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Лобовое столкновение с автобусом в Сочи – есть погибший
Лобовое столкновение с автобусом в Сочи – есть погибший - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Лобовое столкновение с автобусом в Сочи – есть погибший
В Сочи при столкновении с пассажирским автобусом погиб водитель кроссовера. Об этом сообщили в УМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T17:19
2025-01-04T17:19
2025-01-04T17:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Сочи при столкновении с пассажирским автобусом погиб водитель кроссовера. Об этом сообщили в УМВД по Краснодарскому краю.Отмечается, что авария произошла в субботу на трассе Джугба – Сочи в Лазаревском районе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сочи, кубань, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия, дтп, транспорт, новости
Лобовое столкновение с автобусом в Сочи – есть погибший
В Сочи при лобовом столкновении с рейсовым автобусом погиб водитель иномарки