https://crimea.ria.ru/20250104/lobovoe-stolknovenie-s-avtobusom-v-sochi--est-pogibshiy-1143094541.html

Лобовое столкновение с автобусом в Сочи – есть погибший

Лобовое столкновение с автобусом в Сочи – есть погибший - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Лобовое столкновение с автобусом в Сочи – есть погибший

В Сочи при столкновении с пассажирским автобусом погиб водитель кроссовера. Об этом сообщили в УМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T17:19

2025-01-04T17:19

2025-01-04T17:19

сочи

кубань

краснодарский край

мвд по краснодарскому краю

происшествия

дтп

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Сочи при столкновении с пассажирским автобусом погиб водитель кроссовера. Об этом сообщили в УМВД по Краснодарскому краю.Отмечается, что авария произошла в субботу на трассе Джугба – Сочи в Лазаревском районе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

кубань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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