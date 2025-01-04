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Крымский мост – пробка выросла в два раза
Крымский мост – пробка выросла в два раза - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Крымский мост – пробка выросла в два раза
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает расти очередь с обеих сторон. За два часа пробка выросла в два раза, свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T17:07
2025-01-04T17:07
2025-01-04T17:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает расти очередь с обеих сторон. За два часа пробка выросла в два раза, свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет на проезд транспорта по Крымскому мосту был объявлен в субботу 13:21. Ограничение действовало час. После возобновления движения проезда ожидали 620 машин со стороны Керчи и Тамани. Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, новости, новости крыма
Крымский мост – пробка выросла в два раза
У Крымского моста в пробке стоят 1190 машин со стороны Керчи и Тамани