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Крымский мост – пробка выросла в два раза - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Крымский мост – пробка выросла в два раза
Крымский мост – пробка выросла в два раза - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Крымский мост – пробка выросла в два раза
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает расти очередь с обеих сторон. За два часа пробка выросла в два раза, свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T17:07
2025-01-04T17:07
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает расти очередь с обеих сторон. За два часа пробка выросла в два раза, свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет на проезд транспорта по Крымскому мосту был объявлен в субботу 13:21. Ограничение действовало час. После возобновления движения проезда ожидали 620 машин со стороны Керчи и Тамани. Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, новости, новости крыма
Крымский мост – пробка выросла в два раза

У Крымского моста в пробке стоят 1190 машин со стороны Керчи и Тамани

17:07 04.01.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает расти очередь с обеих сторон. За два часа пробка выросла в два раза, свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 610 транспортных средств. Ожидание около двух часов. Со стороны Керчи стоят 580 автомобилей. Ожидание около двух часов", - отмечается в сообщении.
Запрет на проезд транспорта по Крымскому мосту был объявлен в субботу 13:21. Ограничение действовало час. После возобновления движения проезда ожидали 620 машин со стороны Керчи и Тамани.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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