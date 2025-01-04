https://crimea.ria.ru/20250104/krymskiy-most--probka-vyrosla-v-dva-raza-1143094123.html

Крымский мост – пробка выросла в два раза

Крымский мост – пробка выросла в два раза - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Крымский мост – пробка выросла в два раза

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает расти очередь с обеих сторон. За два часа пробка выросла в два раза, свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T17:07

2025-01-04T17:07

2025-01-04T17:07

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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тамань

краснодарский край

логистика

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает расти очередь с обеих сторон. За два часа пробка выросла в два раза, свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет на проезд транспорта по Крымскому мосту был объявлен в субботу 13:21. Ограничение действовало час. После возобновления движения проезда ожидали 620 машин со стороны Керчи и Тамани. Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керчь

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краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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