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Киев атаковал Белгородскую область ракетами ATACMS – Минобороны - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Киев атаковал Белгородскую область ракетами ATACMS – Минобороны
Киев атаковал Белгородскую область ракетами ATACMS – Минобороны - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Киев атаковал Белгородскую область ракетами ATACMS – Минобороны
Российские системы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать Белгородскую область американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Об этом... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T15:30
2025-01-04T15:36
министерство обороны рф
обстрелы белгородской области
белгородская область
ракеты atacms
происшествия
украина
поставки западного оружия украине
россия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать Белгородскую область американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что попытка ракетной атаки была пресечена 3 января.В Минобороны подчеркнули, что на данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры. В субботу в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО уничтожили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Воронеже беспилотники упали на жилые домаСбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую областьАтака беспилотников на Смоленскую область – что известно
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министерство обороны рф, обстрелы белгородской области, белгородская область, ракеты atacms, происшествия, украина, поставки западного оружия украине, россия, безопасность, пво, зрк с-400
Киев атаковал Белгородскую область ракетами ATACMS – Минобороны

Над Белгородской областью уничтожены американские ракеты ATACMS – Минобороны

15:30 04.01.2025 (обновлено: 15:36 04.01.2025)
 
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской ракеты ATACMS
Запуск американской ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать Белгородскую область американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что попытка ракетной атаки была пресечена 3 января.
"В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" все ракеты ATACMS были сбиты", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что на данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры.
В субботу в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО уничтожили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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