https://crimea.ria.ru/20250104/kiev-atakoval-belgorodskuyu-oblast-raketami-atacms--minoborony-1143092186.html
Киев атаковал Белгородскую область ракетами ATACMS – Минобороны
Киев атаковал Белгородскую область ракетами ATACMS – Минобороны - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Киев атаковал Белгородскую область ракетами ATACMS – Минобороны
Российские системы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать Белгородскую область американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Об этом... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T15:30
2025-01-04T15:30
2025-01-04T15:36
министерство обороны рф
обстрелы белгородской области
белгородская область
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поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать Белгородскую область американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что попытка ракетной атаки была пресечена 3 января.В Минобороны подчеркнули, что на данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры. В субботу в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО уничтожили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Воронеже беспилотники упали на жилые домаСбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую областьАтака беспилотников на Смоленскую область – что известно
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Киев атаковал Белгородскую область ракетами ATACMS – Минобороны
Над Белгородской областью уничтожены американские ракеты ATACMS – Минобороны
15:30 04.01.2025 (обновлено: 15:36 04.01.2025)