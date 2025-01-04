https://crimea.ria.ru/20250104/kiev-atakoval-belgorodskuyu-oblast-raketami-atacms--minoborony-1143092186.html

Киев атаковал Белгородскую область ракетами ATACMS – Минобороны

Киев атаковал Белгородскую область ракетами ATACMS – Минобороны - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Киев атаковал Белгородскую область ракетами ATACMS – Минобороны

Российские системы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать Белгородскую область американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Об этом... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T15:30

2025-01-04T15:30

2025-01-04T15:36

министерство обороны рф

обстрелы белгородской области

белгородская область

ракеты atacms

происшествия

украина

поставки западного оружия украине

россия

безопасность

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/15/1136737489_0:0:1086:612_1920x0_80_0_0_16dac0f03be59451d2eef27be85ade34.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать Белгородскую область американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что попытка ракетной атаки была пресечена 3 января.В Минобороны подчеркнули, что на данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры. В субботу в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО уничтожили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Воронеже беспилотники упали на жилые домаСбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую областьАтака беспилотников на Смоленскую область – что известно

белгородская область

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, обстрелы белгородской области, белгородская область, ракеты atacms, происшествия, украина, поставки западного оружия украине, россия, безопасность, пво, зрк с-400