https://crimea.ria.ru/20250104/v-kurskoy-oblasti-likvidirovany-540-boevikov-vsu-i-chetyre-tanka-1143092899.html

В Курской области ликвидированы 540 боевиков ВСУ и четыре танка

В Курской области ликвидированы 540 боевиков ВСУ и четыре танка - РИА Новости Крым, 04.01.2025

В Курской области ликвидированы 540 боевиков ВСУ и четыре танка

Вооруженные силы России за минувшие сутки ликвидировали более 540 боевиков ВСУ в Курской области, а также уничтожили военную технику врага. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T16:17

2025-01-04T16:17

2025-01-04T16:18

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

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группировка войск "север"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки ликвидировали более 540 боевиков ВСУ в Курской области, а также уничтожили военную технику врага. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что подразделения группировки "Север" разбили 12 украинских бригад, а также боевиков центра сил специальных операций "Юг" в районах населенных пунктов Александрия, Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Заолешенка, Колмаков, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.Авиация и артиллерия уничтожили врага в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Замостье, Лебедевка, Локинская, Мартыновка, Михайловка, Русское, Свердликово, а Также Басовка, Беловоды, Водолаги, Дружба, Журавка, Марчихина Буда и Юнаковка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 47 810 военнослужащих, 267 танков, 205 боевых машин пехоты, 147 бронетранспортеров, 1418 боевых бронированных машин, 341 артиллерийское орудие, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 14 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и другую боевую технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе наградили вернувшихся из Курской области пиротехниковКрымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской областиБолее двадцати боевиков ВСУ будут осуждены за вторжение в Курскую область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"