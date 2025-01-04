В Воронеже эвакуируют жильцов многоэтажки из-за обломков беспилотника
В Воронеже эвакуируют жильцов многоэтажки для уничтожения обломков беспилотника ВСУ
16:43 04.01.2025 (обновлено: 16:49 04.01.2025)
© Фото очевидцаДрон врезался в стену жилого дома в Воронеже
© Фото очевидца
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Воронеже после атаки украинских беспилотников расселены жильцы одной многоэтажки, жителей еще одного многоквартирного дома эвакуируют после обнаружения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В субботу пять беспилотников были уничтожены в Воронеже и пригороде. Обломки БПЛА упали на жилые дома в Левобережном районе города.
"Еще в одном доме, где обнаружили обломки БПЛА, проводится эвакуация граждан. Сейчас решается вопрос о ликвидации остатков беспилотных летательных аппаратов. Территория оцеплена", - написал он в Telegram.
Он добавил, что из одного дома экстренные службы уже эвакуировали около ста человек, которые оставались в здании. Многие жильцы уехали к своим родственникам, для остальных подготовили автобусы, а также организовали пункт временного размещения в соседней школе.
Гусев призвал горожан сохранять спокойствие и следовать указаниям специалистов, которые находятся на местах.
В ночь на субботу вражеской атаке беспилотников подверглась Смоленская область, над регионом уничтожили пять дронов ВСУ.
В течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты четыре беспилотника.
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов. Режим был отменен в 10:15.
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