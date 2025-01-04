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В Воронеже эвакуируют жильцов многоэтажки из-за обломков беспилотника - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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В Воронеже эвакуируют жильцов многоэтажки из-за обломков беспилотника
В Воронеже эвакуируют жильцов многоэтажки из-за обломков беспилотника - РИА Новости Крым, 04.01.2025
В Воронеже эвакуируют жильцов многоэтажки из-за обломков беспилотника
В Воронеже после атаки украинских беспилотников расселены жильцы одной многоэтажки, жителей еще одного многоквартирного дома эвакуируют после обнаружения... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T16:43
2025-01-04T16:49
воронеж
воронежская область
атака украинских беспилотников на воронеж
александр гусев
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
общество
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Воронеже после атаки украинских беспилотников расселены жильцы одной многоэтажки, жителей еще одного многоквартирного дома эвакуируют после обнаружения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.В субботу пять беспилотников были уничтожены в Воронеже и пригороде. Обломки БПЛА упали на жилые дома в Левобережном районе города.Он добавил, что из одного дома экстренные службы уже эвакуировали около ста человек, которые оставались в здании. Многие жильцы уехали к своим родственникам, для остальных подготовили автобусы, а также организовали пункт временного размещения в соседней школе.Гусев призвал горожан сохранять спокойствие и следовать указаниям специалистов, которые находятся на местах. В ночь на субботу вражеской атаке беспилотников подверглась Смоленская область, над регионом уничтожили пять дронов ВСУ.В течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты четыре беспилотника.В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов. Режим был отменен в 10:15.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев атаковал Белгородскую область ракетами ATACMS – МинобороныСилы ПВО сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотника16 украинских беспилотников сбиты над регионами России за ночь
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воронеж, воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, общество, безопасность, новости
В Воронеже эвакуируют жильцов многоэтажки из-за обломков беспилотника

В Воронеже эвакуируют жильцов многоэтажки для уничтожения обломков беспилотника ВСУ

16:43 04.01.2025 (обновлено: 16:49 04.01.2025)
 
© Фото очевидцаДрон врезался в стену жилого дома в Воронеже
Дрон врезался в стену жилого дома в Воронеже
© Фото очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Воронеже после атаки украинских беспилотников расселены жильцы одной многоэтажки, жителей еще одного многоквартирного дома эвакуируют после обнаружения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В субботу пять беспилотников были уничтожены в Воронеже и пригороде. Обломки БПЛА упали на жилые дома в Левобережном районе города.
"Еще в одном доме, где обнаружили обломки БПЛА, проводится эвакуация граждан. Сейчас решается вопрос о ликвидации остатков беспилотных летательных аппаратов. Территория оцеплена", - написал он в Telegram.
Он добавил, что из одного дома экстренные службы уже эвакуировали около ста человек, которые оставались в здании. Многие жильцы уехали к своим родственникам, для остальных подготовили автобусы, а также организовали пункт временного размещения в соседней школе.
Гусев призвал горожан сохранять спокойствие и следовать указаниям специалистов, которые находятся на местах.
В ночь на субботу вражеской атаке беспилотников подверглась Смоленская область, над регионом уничтожили пять дронов ВСУ.
В течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты четыре беспилотника.
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов. Режим был отменен в 10:15.
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ВоронежВоронежская областьАтака украинских беспилотников на ВоронежАлександр ГусевБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияОбществоБезопасностьНовости
 
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