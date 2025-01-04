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Стрельба из пистолета в Симферополе – подозреваемый задержан - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Стрельба из пистолета в Симферополе – подозреваемый задержан
Стрельба из пистолета в Симферополе – подозреваемый задержан - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Стрельба из пистолета в Симферополе – подозреваемый задержан
На въезде в Крым задержан крымчанин по подозрению в стрельбе в Симферополе. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T17:35
2025-01-04T17:47
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гсу ск россии по крыму и севастополю
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стрельба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. На въезде в Крым задержан крымчанин по подозрению в стрельбе в Симферополе. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, 47-летний уроженец Джанкоя подозревается в том, что 12 декабря открыл стрельбу в воздух из небоевого пистолета, находясь за рулем автомобиля на парковке автосалона на проспекте Победы в Симферополе.Отмечается, что задержанный проверяется также на причастность к иным правонарушениям и преступлениям. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России и руководителем Главного следственного управления.17 декабря 2024 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки этого инцидента, со стрельбой в Симферополе. По данным СК РФ, цыган устроил стрельбу из окна своего автомобиля, чем напугал местных жителей. Отмечается, что мужчина к тому времени не задержан и не наказан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, новости крыма, стрельба, уголовный кодекс, симферополь, общество
Стрельба из пистолета в Симферополе – подозреваемый задержан

На въезде в Крым задержан подозреваемый в стрельбе из автомобиля в Симферополе – Следком

17:35 04.01.2025 (обновлено: 17:47 04.01.2025)
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяВ Симферополе задержан подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля
В Симферополе задержан подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. На въезде в Крым задержан крымчанин по подозрению в стрельбе в Симферополе. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, 47-летний уроженец Джанкоя подозревается в том, что 12 декабря открыл стрельбу в воздух из небоевого пистолета, находясь за рулем автомобиля на парковке автосалона на проспекте Победы в Симферополе.

"Органами СК продолжается проверка по сведениям из соцсетей о хулиганских действиях мужчины в Симферополе и возможном избежании ответственности. Накануне мужчина был задержан сотрудниками ЦПЭ (центра по противодействию экстремизму - ред.) МВД по Республике Крым при въезде на полуостров", - сказано в сообщении.

Отмечается, что задержанный проверяется также на причастность к иным правонарушениям и преступлениям. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России и руководителем Главного следственного управления.
17 декабря 2024 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки этого инцидента, со стрельбой в Симферополе. По данным СК РФ, цыган устроил стрельбу из окна своего автомобиля, чем напугал местных жителей. Отмечается, что мужчина к тому времени не задержан и не наказан.
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