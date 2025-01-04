https://crimea.ria.ru/20250104/strelba-iz-pistoleta-v-simferopole--podozrevaemyy-zaderzhan-1143094927.html

Стрельба из пистолета в Симферополе – подозреваемый задержан

Стрельба из пистолета в Симферополе – подозреваемый задержан - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Стрельба из пистолета в Симферополе – подозреваемый задержан

На въезде в Крым задержан крымчанин по подозрению в стрельбе в Симферополе. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T17:35

2025-01-04T17:35

2025-01-04T17:47

крым

гсу ск россии по крыму и севастополю

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стрельба

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. На въезде в Крым задержан крымчанин по подозрению в стрельбе в Симферополе. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, 47-летний уроженец Джанкоя подозревается в том, что 12 декабря открыл стрельбу в воздух из небоевого пистолета, находясь за рулем автомобиля на парковке автосалона на проспекте Победы в Симферополе.Отмечается, что задержанный проверяется также на причастность к иным правонарушениям и преступлениям. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России и руководителем Главного следственного управления.17 декабря 2024 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки этого инцидента, со стрельбой в Симферополе. По данным СК РФ, цыган устроил стрельбу из окна своего автомобиля, чем напугал местных жителей. Отмечается, что мужчина к тому времени не задержан и не наказан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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