https://crimea.ria.ru/20250101/vlasti-nazvali-teraktom-naezd-gruzovika-na-tolpu-v-novom-orleane-1143057498.html

Власти назвали терактом наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане

Власти назвали терактом наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Власти назвали терактом наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане

Мэр американского города Новый Орлеан (штат Луизиана) Латойя Кантрелл назвала террористической атакой наезд грузовика на толпу людей. РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T16:39

2025-01-01T16:39

2025-01-01T16:39

сша

новости

происшествия

стрельба

дтп

в мире

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/01/1143055082_282:0:2102:1024_1920x0_80_0_0_b1c41a0267f81f8955e0a5910c85e133.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Мэр американского города Новый Орлеан (штат Луизиана) Латойя Кантрелл назвала террористической атакой наезд грузовика на толпу людей.В среду телеканал CBS News сообщил, что в Новом Орлеане на Бурбон-стрит грузовик на большой скорости врезался в толпу, после чего водитель автомобиля открыл стрельбу по людям. По меньшей мере 10 человек погибли, еще порядка 30 пострадали.Водитель автомобиля, наехавшего на толпу, был застрелен полицией, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на власти.По словам мэра, власти города поддерживают прямой контакт с Белым домом по поводу произошедшего.Кроме того, CNN со ссылкой на руководство местной полиции сообщил, что в перестрелке с нападавшим ранения получили двое правоохранителей. Их состояние оценивается как стабильное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, видео, новости, происшествия, стрельба, дтп, в мире, теракт