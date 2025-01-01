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Власти назвали терактом наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане
Власти назвали терактом наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Власти назвали терактом наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане
Мэр американского города Новый Орлеан (штат Луизиана) Латойя Кантрелл назвала террористической атакой наезд грузовика на толпу людей. РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T16:39
2025-01-01T16:39
2025-01-01T16:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Мэр американского города Новый Орлеан (штат Луизиана) Латойя Кантрелл назвала террористической атакой наезд грузовика на толпу людей.В среду телеканал CBS News сообщил, что в Новом Орлеане на Бурбон-стрит грузовик на большой скорости врезался в толпу, после чего водитель автомобиля открыл стрельбу по людям. По меньшей мере 10 человек погибли, еще порядка 30 пострадали.Водитель автомобиля, наехавшего на толпу, был застрелен полицией, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на власти.По словам мэра, власти города поддерживают прямой контакт с Белым домом по поводу произошедшего.Кроме того, CNN со ссылкой на руководство местной полиции сообщил, что в перестрелке с нападавшим ранения получили двое правоохранителей. Их состояние оценивается как стабильное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, видео, новости, происшествия, стрельба, дтп, в мире, теракт
Власти назвали терактом наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане
Мэр Нового Орлеана назвала террористической атакой наезд машины на толпу людей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Мэр американского города Новый Орлеан (штат Луизиана) Латойя Кантрелл назвала террористической атакой наезд грузовика на толпу людей.
В среду телеканал CBS News сообщил
, что в Новом Орлеане на Бурбон-стрит грузовик на большой скорости врезался в толпу, после чего водитель автомобиля открыл стрельбу по людям. По меньшей мере 10 человек погибли, еще порядка 30 пострадали.
"Мы знаем, что город Новый Орлеан пострадал от террористической атаки", – цитирует Кантрелл телеканал CNN.
Водитель автомобиля, наехавшего на толпу, был застрелен полицией, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на власти.
По словам мэра, власти города поддерживают прямой контакт с Белым домом по поводу произошедшего.
Кроме того, CNN со ссылкой на руководство местной полиции сообщил, что в перестрелке с нападавшим ранения получили двое правоохранителей. Их состояние оценивается как стабильное.
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