https://crimea.ria.ru/20250101/gruzovik-vekhal-v-tolpu-v-ssha--10-chelovek-pogibli-1143055480.html

Грузовик въехал в толпу в США – 10 человек погибли

Грузовик въехал в толпу в США – 10 человек погибли - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Грузовик въехал в толпу в США – 10 человек погибли

По меньшей мере 10 человек погибли и около 30 получили ранения во Французском квартале Нового Орлеана после того, как грузовик врезался в толпу, а его водитель... РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T15:14

2025-01-01T15:14

2025-01-01T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. По меньшей мере 10 человек погибли и около 30 получили ранения во Французском квартале Нового Орлеана после того, как грузовик врезался в толпу, а его водитель открыл огонь по людям. Об этом сообщает телеканал CBS News.Администрация Нового Орлеана выпустила заявление, в котором говорится, что 30 человек были доставлены в местные больницы с ранениями, а 10 человек были признаны погибшими.20 декабря в немецком Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке.Изначально СМИ сообщали о как минимум 11 погибших. Впоследствии стало известно, что погибли пять человек и более 200 получили ранения.Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, видео, дтп, новости, автомобиль, стрельба, в мире, сша