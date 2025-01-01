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Грузовик въехал в толпу в США – 10 человек погибли - РИА Новости Крым, 01.01.2025
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Грузовик въехал в толпу в США – 10 человек погибли
Грузовик въехал в толпу в США – 10 человек погибли - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Грузовик въехал в толпу в США – 10 человек погибли
По меньшей мере 10 человек погибли и около 30 получили ранения во Французском квартале Нового Орлеана после того, как грузовик врезался в толпу, а его водитель... РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T15:14
2025-01-01T15:17
происшествия
дтп
новости
автомобиль
стрельба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. По меньшей мере 10 человек погибли и около 30 получили ранения во Французском квартале Нового Орлеана после того, как грузовик врезался в толпу, а его водитель открыл огонь по людям. Об этом сообщает телеканал CBS News.Администрация Нового Орлеана выпустила заявление, в котором говорится, что 30 человек были доставлены в местные больницы с ранениями, а 10 человек были признаны погибшими.20 декабря в немецком Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке.Изначально СМИ сообщали о как минимум 11 погибших. Впоследствии стало известно, что погибли пять человек и более 200 получили ранения.Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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происшествия, видео, дтп, новости, автомобиль, стрельба, в мире, сша
Грузовик въехал в толпу в США – 10 человек погибли

В США водитель грузовика въехал в толпу и открыл огонь – 10 человек погибли и 30 ранены

15:14 01.01.2025 (обновлено: 15:17 01.01.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. По меньшей мере 10 человек погибли и около 30 получили ранения во Французском квартале Нового Орлеана после того, как грузовик врезался в толпу, а его водитель открыл огонь по людям. Об этом сообщает телеканал CBS News.

"Грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, а затем водитель вышел из машины и начал стрелять из оружия. Полиция открыла ответный огонь", говорится в сообщении.

Администрация Нового Орлеана выпустила заявление, в котором говорится, что 30 человек были доставлены в местные больницы с ранениями, а 10 человек были признаны погибшими.
20 декабря в немецком Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке.
Изначально СМИ сообщали о как минимум 11 погибших. Впоследствии стало известно, что погибли пять человек и более 200 получили ранения.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
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