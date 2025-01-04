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168 млрд рублей отдали россияне мошенникам в прошлом году - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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168 млрд рублей отдали россияне мошенникам в прошлом году
168 млрд рублей отдали россияне мошенникам в прошлом году - РИА Новости Крым, 04.01.2025
168 млрд рублей отдали россияне мошенникам в прошлом году
Жители России потеряли миллиарды рублей, поверив дистанционным мошенникам, увеличилось и число IT-преступлений. Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T08:12
2025-01-04T08:12
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
мошенничество
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Жители России потеряли миллиарды рублей, поверив дистанционным мошенникам, увеличилось и число IT-преступлений. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.При этом в киберполиции уточняют, что прирост мошенничеств удалось сократить: с 44% в 2023 году до 9,2% в 2024 году.В декабре глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев предупреждал, что мошенники от его имени звонят горожанам и под предлогом обещания надбавок к пенсиям выманивают реквизиты банковских карт.Ранее в МВД по Крыму сообщали, что злоумышленники звонят гражданам, представляются медработниками и предлагают пройти бесплатное медицинское обследование в поликлинике по месту жительства.Выманив у людей личные данные, они могут войти в их аккаунты на Госуслугах и получить доступ к личным данным, чтобы затем оформить на имя жертвы микрозайм или кредит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа мошенников в Крыму провернула аферы с автостраховками на 5 млнЮрист перечислил распространенные схемы мошенничества в страхованииТелефонные мошенники взялись за автовладельцев
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РИА Новости Крым
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новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, общество, россия
168 млрд рублей отдали россияне мошенникам в прошлом году

Россияне потеряли 168 млрд рублей из-за действий дистанционных мошенников

08:12 04.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Жители России потеряли миллиарды рублей, поверив дистанционным мошенникам, увеличилось и число IT-преступлений. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Россияне за 11 месяцев 2024 года потеряли 168 млрд рублей в результате дистанционных мошенничеств. Зарегистрировано более 702 тысяч IT-преступлений, что на 14,3% больше, чем за 11 месяцев 2023 года", - говорится в сообщении.
При этом в киберполиции уточняют, что прирост мошенничеств удалось сократить: с 44% в 2023 году до 9,2% в 2024 году.
В декабре глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев предупреждал, что мошенники от его имени звонят горожанам и под предлогом обещания надбавок к пенсиям выманивают реквизиты банковских карт.
Ранее в МВД по Крыму сообщали, что злоумышленники звонят гражданам, представляются медработниками и предлагают пройти бесплатное медицинское обследование в поликлинике по месту жительства.
Выманив у людей личные данные, они могут войти в их аккаунты на Госуслугах и получить доступ к личным данным, чтобы затем оформить на имя жертвы микрозайм или кредит.
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НовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)МошенничествоОбществоРоссия
 
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