https://crimea.ria.ru/20250104/168-mlrd-rubley-otdali-rossiyane-moshennikam-v-proshlom-godu-1143077221.html
168 млрд рублей отдали россияне мошенникам в прошлом году
168 млрд рублей отдали россияне мошенникам в прошлом году - РИА Новости Крым, 04.01.2025
168 млрд рублей отдали россияне мошенникам в прошлом году
Жители России потеряли миллиарды рублей, поверив дистанционным мошенникам, увеличилось и число IT-преступлений. Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T08:12
2025-01-04T08:12
2025-01-04T08:12
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
мошенничество
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Жители России потеряли миллиарды рублей, поверив дистанционным мошенникам, увеличилось и число IT-преступлений. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.При этом в киберполиции уточняют, что прирост мошенничеств удалось сократить: с 44% в 2023 году до 9,2% в 2024 году.В декабре глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев предупреждал, что мошенники от его имени звонят горожанам и под предлогом обещания надбавок к пенсиям выманивают реквизиты банковских карт.Ранее в МВД по Крыму сообщали, что злоумышленники звонят гражданам, представляются медработниками и предлагают пройти бесплатное медицинское обследование в поликлинике по месту жительства.Выманив у людей личные данные, они могут войти в их аккаунты на Госуслугах и получить доступ к личным данным, чтобы затем оформить на имя жертвы микрозайм или кредит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа мошенников в Крыму провернула аферы с автостраховками на 5 млнЮрист перечислил распространенные схемы мошенничества в страхованииТелефонные мошенники взялись за автовладельцев
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, общество, россия
168 млрд рублей отдали россияне мошенникам в прошлом году
Россияне потеряли 168 млрд рублей из-за действий дистанционных мошенников