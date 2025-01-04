https://crimea.ria.ru/20250104/168-mlrd-rubley-otdali-rossiyane-moshennikam-v-proshlom-godu-1143077221.html

168 млрд рублей отдали россияне мошенникам в прошлом году

168 млрд рублей отдали россияне мошенникам в прошлом году - РИА Новости Крым, 04.01.2025

168 млрд рублей отдали россияне мошенникам в прошлом году

Жители России потеряли миллиарды рублей, поверив дистанционным мошенникам, увеличилось и число IT-преступлений. Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T08:12

2025-01-04T08:12

2025-01-04T08:12

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

мошенничество

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Жители России потеряли миллиарды рублей, поверив дистанционным мошенникам, увеличилось и число IT-преступлений. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.При этом в киберполиции уточняют, что прирост мошенничеств удалось сократить: с 44% в 2023 году до 9,2% в 2024 году.В декабре глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев предупреждал, что мошенники от его имени звонят горожанам и под предлогом обещания надбавок к пенсиям выманивают реквизиты банковских карт.Ранее в МВД по Крыму сообщали, что злоумышленники звонят гражданам, представляются медработниками и предлагают пройти бесплатное медицинское обследование в поликлинике по месту жительства.Выманив у людей личные данные, они могут войти в их аккаунты на Госуслугах и получить доступ к личным данным, чтобы затем оформить на имя жертвы микрозайм или кредит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа мошенников в Крыму провернула аферы с автостраховками на 5 млнЮрист перечислил распространенные схемы мошенничества в страхованииТелефонные мошенники взялись за автовладельцев

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, общество, россия